« Nous ne devons jamais utiliser la peur comme stratégie pour éduquer nos enfants »

17/11/2021 à 12:18 CET

Marie Docteur

Samedi dernier, l’événement ‘Educar es todo’ a eu lieu à Madrid, au Théâtre Lope de Vega. Sept experts sont passés par son étape pour parler, devant plus d’un millier de personnes, d’éducation. L’un d’eux était psychologue Alberto Soler, qui a offert une présentation sur la peur et sur le rôle qu’elle joue dans l’éducation de nos enfants.

Qu’est-ce que la peur ?

Alberto Soler a commencé par poser une question au public : « Qu’est-ce que la peur ? Ce à quoi tous les participants ont répondu catégoriquement : « la peur est une émotion ». « Mais bon ou mauvais ? » Alberto a demandé à nouveau, pour expliquer plus tard que nous pensons généralement que la peur est une mauvaise émotion, mais ce n’est pas le cas. « La peur est une émotion qui produit une sensation désagréable, une sensation que nous n’aimons pas ressentir ; et c’est pourquoi nous l’appelons une émotion négative, mais ce n’est pas du tout négatif, en fait, la peur est une émotion qui nous protège ». Et il a donné un exemple pour que nous comprenions tous : « Imaginez que vous n’êtes pas dans ce théâtre, mais que vous êtes vos ancêtres, que vous êtes au milieu de la forêt et que vous rencontrez le lion. Vous l’avez devant Qu’est-ce qui augmente la probabilité que vous transmettiez vos gènes à la génération suivante, que vous vous disiez « oh quel chaton mignon » et que vous commenciez à jouer avec ou que vous vous enfuyiez de vos pieds ? tu t’enfuis c’est la peur ».

« La peur n’est pas une émotion qui n’est ni bonne ni mauvaise. De plus, la peur nous protège du danger »

Alberto Soler

Psychologue

La peur est donc une émotion qui mobilise des ressources. « Nous percevons la situation comme menaçante, inquiétante et notre corps dit : pieds, pourquoi je t’aime, et nous nous enfuyons ou luttons contre cette menace. »

Que faire quand nos enfants ont peur ?

Nous n’aimons pas que nos enfants ressentent des émotions désagréables telles que la peur, la tristesse, la colère… Et, par conséquent, nous avons tendance à les encourager à ne pas les vivre avec des phrases telles que : « Ne sois pas triste, chéri, ce n’est pas si mauvais », ou « n’aie pas peur, si tu es très courageux », ce qu’Alberto Soler nous a déconseillé lors de sa présentation : « Ce n’est pas mal que nos enfants aient peur, en fait, nous voulons qu’ils aient peur des étrangers pour qu’ils n’aillent pas avec quelqu’un qui leur demande de le faire dans un parc. Nous voulons qu’ils aient peur de traverser la rue sans regarder, car cela les empêchera de se faire écraser par une voiture. Ce que nous ne voulons pas, c’est que nos enfants aient peur, car cela signifiera qu’ils ne sauront pas comment gérer cette émotion. »

Alberto Soler explique les deux types de peurs qui existent | Alba Vigaray

Peurs évolutives et peurs pathologiques

La peur peut être utile ou inutile selon le moment où elle survient. C’est ainsi qu’Alberto l’a expliqué lors de son discours : « Si je ressens de la peur quand j’ai une vraie menace devant moi, c’est une émotion utile, mais si elle se produit alors qu’il n’y a pas de vraie menace, elle n’est pas utile et c’est rendant notre quotidien difficile ».

En ce sens, il a mentionné deux types de peurs que les enfants ont : les peurs évolutives et les peurs pathologiques. Les premiers sont utiles, les seconds ne le sont pas.

« La peur évolutive nous alerte d’un danger réel, nous mobilise, est proportionnée, disparaît dans le temps d’elle-même (par exemple, la peur du noir) et est partagée par presque tous les enfants. La peur pathologique, en revanche, est disproportionnée, elle n’est pas partagée par tous les enfants, et elle doit être abordée. »

Les peurs sont-elles héritées ?

Lors de sa présentation, Alberto a expliqué pourquoi, à de nombreuses reprises, les peurs des parents sont les mêmes que celles de leurs enfants plus tard, et il ne s’agit pas précisément d’un héritage génétique, mais d’un héritage : « Bien qu’il y ait des peurs qui se transmettent de génération en génération pour protégervous (par exemple, la peur des hauteurs nous a empêchés de disparaître en tant qu’espèce à cause des chutes d’en haut), il y en a d’autres qui se transmettent en observant des modèles (Par exemple, si notre fils voit que chaque fois que nous voyons un chien nous devenons nerveux, il est difficile pour notre fils d’interagir de manière normale avec ces animaux, car il a appris que nous devons nous méfier d’eux).

Quelle est la pire peur qu’un enfant puisse avoir ?

Pour terminer sa présentation, Alberto a posé une question au public : « Quelle est la pire peur qu’un enfant puisse avoir ? « Laissez leurs parents mourir », ont-ils dit à propos du public. Alberto Soler secoua la tête et déclara : « La pire peur qu’un enfant puisse avoir, c’est sa famille. À une époque où nous sommes extrêmement dépendants, que ces personnalités qui devraient nous assurer la sécurité utilisent la peur comme stratégie pour nous éduquer est la pire peur que nous puissions ressentir. Avoir peur de la personne dont vous dépendez est vraiment terrifiant. Nous ne devons jamais utiliser la peur comme ressource éducative. Cela peut sembler fonctionner, en surface, mais nous créons un très gros problème pour demain. La peur est une émotion que nous devons toujours accompagner, mais jamais utiliser comme ressource pédagogique ».

Et maintenant, profitez de la présentation complète :