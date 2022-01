« Nous ne devons pas faire de calculs »

01/11/2022 à 13:27 CET

Bien qu’il ne soit pas satisfait de sa deuxième place au classement général, Sébastien Loeb reconnaît qu’après avoir perdu plus de temps (1’07 ») par rapport au leader de la course, Nasser Al-Attiyah (Toyota) dans la neuvième étape, ce mardi, sa marge de manœuvre est limitée pour combler l’écart de 39 minutes qui sépare actuellement lui de son rival qatari, avec seulement trois étapes restantes pour que le rallye se termine.

« Nous avons fait une belle spéciale, sans subir de problème particulier. Ce n’était pas une étape où vous pouviez vraiment obtenir de gros décalages horaires. On n’a plus grand chose à faire, donc on continue d’attaquer », a-t-il expliqué. Loeb, qui a eu une journée plus calme que la veille. alors qu’il a dû faire 250 kilomètres sans roue de secours, craignant qu’une crevaison ne ruine totalement ses options, même s’il a fini par sauver la situation et soustraire 7 minutes au leader.

Loeb n’exclut pas de donner la surprise dans les prochaines spéciales, même si tout se passe en raison d’un échec de Al-Attiyah d’ici à la fin : « Nous ne sommes pas en mesure de faire des calculs, puisque notre retard devant Nasser est très grand. Nous verrons.