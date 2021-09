Nous ne devrions pas retourner au bien-être tel que nous le connaissions ⋆ .

Le sénateur Joe Manchin, DW.Va., a tous les yeux rivés sur lui. De nouveau. Cette fois, c’est parce qu’il remet en question la ligne de son parti sur l’importance du travail pour les personnes recevant l’aide sociale.

Il a récemment révélé ses réserves vis-à-vis du crédit d’impôt Biden, qui s’est transformé en subventions en espèces inconditionnelles : « Il n’y a aucune obligation de travail. Il n’y a aucune exigence d’éducation pour de meilleurs ensembles de compétences. Ne pensez-vous pas que si nous voulons aider les enfants, les gens devraient faire des efforts ?

Manchin a raison de se préoccuper de la législation actuelle. Le travail compte, surtout pour les plus vulnérables d’entre nous.

Il y a vingt-cinq ans, démocrates et républicains étaient d’accord avec lui. En 1996, tout le monde s’entendait pour dire que notre système national de protection sociale maintenait les gens dans la pauvreté, pour la simple raison qu’il décourageait le travail. Même alors-Sen. Joe Biden a déclaré: “Le travail devrait être la prémisse de notre système de protection sociale.”

La réalité des allocations de chômage était frappante. Avant 1996, après des décennies de paiements sans conditions, près de 9 familles sur 10 à l’aide sociale étaient sans emploi. La plupart étaient coincés dans la pauvreté à long terme, dépendant de maigres prestations pendant plus de 8 ans. Environ 90 % de ces familles étaient dirigées par une mère célibataire et un enfant sur sept a survécu grâce aux prestations.

Le Congrès s’est attaqué à ce problème, avec l’aide du président de l’époque, Bill Clinton, qui a promis de « mettre fin à l’aide sociale telle que nous la connaissons ». Le Congrès s’est réuni pour adopter l’une des réformes sociales les plus importantes et les plus réussies de l’histoire américaine : la réforme bipartite de l’aide sociale.

La réforme de l’aide sociale qui en a résulté a limité les bénéficiaires à cinq ans d’aide tout en obligeant les États à les faire travailler entre 20 et 30 heures par semaine, selon l’âge des enfants.

Certains ont affirmé que la pauvreté augmenterait, mais c’est le contraire qui s’est produit. La dépendance a diminué pour la première fois depuis un demi-siècle. L’emploi a augmenté chez les mères célibataires qui n’ont pas obtenu leur diplôme d’études secondaires. Les mères célibataires qui travaillaient sont passées de 51 pour cent en 1992 à 76 pour cent en huit ans.

Le résultat le plus significatif : la pauvreté des enfants, qui était statique depuis des décennies, a fortement chuté de près de 8 % au cours de la décennie suivante.

Il est indéniable que le passage de l’aide sociale au travail entraîne des avantages financiers pour les familles. Ceux qui restent dépendants indéfiniment perdent évidemment toute une vie de revenus plus élevés. Il en va de même pour ceux qui trouvent un emploi après avoir été au chômage pendant seulement six mois ou plus. Ils gagnent jusqu’à 15 % de moins à court terme et encore plus à long terme.

Le chômage sans fin a également des conséquences importantes sur la santé physique, affectant la mortalité jusqu’à un an et demi pour un travailleur de 40 ans. Elle a également des impacts importants sur la santé mentale. Des études ont également montré que lorsque les mères autrefois dépendantes de l’aide sociale trouvaient un emploi, elles constataient des améliorations de leur santé physique et de leur bien-être émotionnel et psychologique.

La réforme de la protection sociale a été un succès, mais cette politique pourrait être presque définitivement renversée par le président Biden et les démocrates du Congrès.

C’est la réalité du nouveau « crédit d’impôt » pour enfants (en réalité, des allocations sociales pour les personnes payées par l’IRS) inclus dans le plan de sauvetage américain, adopté par le Congrès et signé par le président en mars. Ce crédit pour enfant, qui nécessitait un travail, s’est transformé en allocation pour enfant pendant un an. Si le Congrès adopte le projet de loi de réconciliation de 3 500 milliards de dollars de la Chambre, l’allocation pour enfant deviendra essentiellement permanente.

Si le crédit d’impôt pour enfants Biden est rendu permanent, le système de réforme préalable à la protection sociale sera ressuscité. Le crédit d’impôt pour enfants transformé envoie un chèque mensuel aux parents, qu’ils travaillent ou non. Il paie environ 85 pour cent de l’aide sociale versée en 1995, mais il élargit également l’admissibilité au revenu, de sorte que des millions de familles supplémentaires en bénéficient.

Combiné avec d’autres paiements de transfert fédéraux, y compris l’aide sociale en espèces elle-même, les familles à faible revenu qui ne travaillent pas peuvent désormais recevoir beaucoup plus qu’elles ne pouvaient avoir avant les réformes de 1996. Le résultat inévitable, prouvé avant 1996, sera moins de familles en difficulté qui s’efforceront de s’élever grâce à l’emploi.

Manchin a raison de s’inquiéter de déconnecter irrévocablement le bien-être du travail. Trop de gens à gauche ont oublié ce qui se passe lorsque les familles ne travaillent pas, malgré les décennies de preuves prouvant à quel point ce point de vue est dangereux. Nous ne devrions pas retourner à l’aide sociale telle que nous la connaissions.

