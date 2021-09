Nous ne le laisserons pas partir : l’inoubliable Freddie Mercury

L’éclat inégalé de Freddie Mercury en tant qu’artiste obscurcit parfois sa diligence et sa créativité en tant qu’auteur-compositeur. avoir composé “Rhapsodie bohémienne” et rien d’autre ne suffirait sûrement, mais son catalogue de tubes de Queen en tant que compositeur comprenait également “La reine tueuse,” « Petite chose folle qui s’appelle l’amour » et, parmi tant d’autres, l’hymne “Nous sommes les champions.” Ses millions de fans à travers le monde ne font qu’un alors qu’ils célèbrent ce qui aurait été son 75e anniversaire le 5 septembre 2021.

L’attitude de Freddie envers son travail, et en particulier sa mise en scène, se reflète bien dans ses commentaires contenus dans le « journal » en ligne pour marquer la réédition du 40e anniversaire de L’album de la reine en 1977 Nouvelles Du Monde. S’exprimant à l’époque de sa sortie originale, il a déclaré: «Je sens que beaucoup de gens réalisent maintenant quand ils viennent voir notre émission, qu’ils vont avoir beaucoup de contrastes.

« J’aime penser que je peux faire des choses différentes. Je n’aime pas juste penser, OK, rock’n’roll, je vais y aller, mettre mes chaussures à talons hauts et jouer les chansons. J’aime penser que nous faisons tellement de types de chansons différents que lorsque nous essayons de les ajouter, elles nécessitent un format différent.

Le point a encore été souligné par Brian May dans une interview sur le film de 2018. “Je pense à ce que beaucoup de gens pensent de Freddie, et les médias disent:” Oh, il était flamboyant, peu importe “, et ils se souviennent de lui pour d’autres choses et ils oublient qu’il était un brillant musicien. Je pense que le film prête attention au fait que Freddie était un grand, grand musicien. »

Pour tous reine fans et admirateurs du showman pop exubérant, la date du 24 novembre 1991 est teintée de tristesse, comme le jour où nous avons perdu Freddie. Bien que sa maladie soit connue depuis longtemps, la confirmation officielle qu’il souffrait du sida est venue dans une déclaration écrite publiée un peu plus de 24 heures avant son décès. Sa place au panthéon de la musique moderne avait été confirmée de nombreuses années auparavant, mais sur un plan plus humain, il vaut la peine de dire que la disparition tragique de Mercury était tout sauf vaine.

Parce que Freddie a été la première grande rock star à mourir des complications de cette terrible maladie, son décès a fait du sida un problème de conscience publique comme jamais auparavant. Avec au moins une partie de la suspicion et de l’incompréhension de ses causes et de ses symptômes, il a fait un travail incommensurable pour amener le SIDA dans le langage courant.

Moins de six mois après la mort de Mercury, Brian May, Roger Taylor et le directeur de Queen’s Jim Beach avaient fondé le Mercury Phoenix Trust et aidé à organiser le Freddie Mercury Tribute Concert for AIDS Awareness. 76 pays à travers le monde l’ont vu, ont réfléchi aux enjeux et ont célébré une vie unique. Vous pouvez faire un don au Mercury Phoenix Trust et participer à leur travail remarquable et en cours, notamment via le film à succès Bohemian Rhapsody en 2018, ici.