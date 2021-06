“Nous ne pensons pas que l’Espagne nous soit supérieure”

Le marché des crypto-monnaies a enregistré une petite reprise ces dernières heures, et cette situation soutient également le prix d’Ethereum, Litecoin et Cardano. Bitcoin se négocie à nouveau au-dessus du niveau de 33 000 $, mais les commerçants doivent considérer que le risque d’une nouvelle baisse n’est pas terminé. Les investisseurs restent préoccupés par le […] More