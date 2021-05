Nous ne poursuivons pas la croissance du bilan : Gagan Banga, directeur général et PDG, Indiabulls Housing Finance

Dans l’ensemble, si l’efficacité de la collecte peut avoir baissé de 100 à 125 points de base depuis mars, ce n’est pas une sorte d’impact bouleversant.

Par Ankur Mishra

Indiabulls Housing Finance ne recherche pas la croissance du bilan, mais se concentre plutôt sur l’augmentation des décaissements, des partenariats et la croissance de la base de clients de 1,5 fois au cours des deux prochaines années. Le vice-président, directeur général et PDG, Gagan Banga, a déclaré à Ankur Mishra qu’il prévoyait de composer le revenu net d’intérêts (NII), le rendement des actifs (RoA) et le rendement des capitaux propres (RoE) des parties prenantes au cours des 10 prochaines années. Il dit également que l’impact de Covid-19 a été limité jusqu’à présent. Extraits édités :

La deuxième vague de Covid-19 a-t-elle eu un impact commercial? Comment se sont passées vos collections après mars ?

En ce qui concerne les collectes, avril a été un mois assez stable. Au cours des 30 derniers mois, nous avons adopté une stratégie de réduction de la croissance du portefeuille Indiabulls. Le millésime de notre portefeuille a considérablement augmenté. Le millésime dure jusqu’à quatre ans. Il y a beaucoup de biais positifs pour que nos emprunteurs continuent à assurer le service de ce prêt de manière efficace. Si un individu devait procéder à une allocation de trésorerie, ce type de prêt serait le dernier prêt qu’il ne servirait pas. Nous bénéficions du fait qu’il s’agit d’un portefeuille sécurisé. Dans l’ensemble, même si l’efficacité de la collecte a peut-être diminué de 100 à 125 points de base depuis mars, il ne s’agit pas d’une sorte d’impact bouleversant.

Allez-vous continuer à vous concentrer sur le renforcement du bilan ou FY22 sera une année de croissance?

Nous essayons de créer une très bonne base pour le modèle asset-light que nous avons créé. Donc, pour avoir une bonne base, nous devons nous concentrer sur la consolidation de notre bilan. Nous avons levé environ Rs 3 800 crore de capital et notre ratio d’adéquation du capital est supérieur à 30% jusqu’en mars 2021. Deuxièmement, notre bilan fortifié est signifié par une grande quantité de liquidités. Ainsi, nous continuons à transporter environ 12 000 crores de Rs en espèces liquides, qui sont en grande partie garées sur des comptes bancaires et des dépôts à terme (FD). Et la troisième chose en termes de renforcement du bilan est par les niveaux de provisionnement. Ainsi, l’objectif est d’atteindre le niveau de provisionnement d’environ 5% du portefeuille de prêts, contre 3,7% du portefeuille de prêts. Cela créera une base très solide pour les 5 à 10 prochaines années. La version d’Indiabulls que nous essayons de créer est la réplique de ce qui a été créé au cours des 10 années de 2008-09 à 2018-19.

Voulez-vous dire que le faible taux de croissance va se poursuivre pendant un certain temps ?

Je ne dis pas que nous allons lentement, mais les paramètres sur lesquels nous sommes évalués concernent davantage les décaissements. Nous visons à atteindre les décaissements de Rs 2 000 crore par mois. Ce que nous ne visons pas, c’est la croissance du bilan, qui est la manière classique d’évaluer les perspectives de l’activité de prêt de manière typique. La croissance du bilan n’est pas quelque chose que recherche l’entreprise. Ce que nous recherchons, c’est la croissance des décaissements dans un modèle d’actifs légers.

Ce qui va croître et le composé, c’est notre clientèle, notre revenu net d’intérêts (NII), notre retour sur actifs (RoA) et notre retour sur capitaux propres (RoE). Si le bilan se dégrade, alors que tous les autres paramètres augmentent, je serai plus satisfait, par rapport à la croissance portée par le bilan.

Ce que je suis très clair, c’est que la force d’Indiabulls Housing Finance est de pouvoir créer une plate-forme d’acquisition et de service client axée sur la vente au détail, basée sur la technologie et à faible coût. En cela, je dois collaborer, car il y a une exigence de capital, qui sera en grande partie fournie par mon partenaire bancaire ou non bancaire.

Nous ne voulons pas fournir ce capital. Nous fournirons la technologie, la distribution, la capacité de service, la capacité d’évaluation de crédit et ainsi de suite. C’est ce que nous apportons à la table. Si nous n’apportons pas de capitaux d’emprunt à notre table, pourquoi notre bilan augmentera-t-il ? C’est un changement de paradigme dans la façon dont nous menons nos activités. Les parties prenantes apprécieront en temps voulu.

Comment comptez-vous mettre en œuvre votre stratégie ? Y a-t-il un objectif spécifique pour les années à venir?

Quant à fixer un jalon clair, je me suis fixé deux objectifs. Un pour l’exercice 2022, qu’à la fin de l’année, nos décaissements mensuels seront de 2 000 crores de roupies et pour l’exercice 23, notre base de clients augmentera de 1,5 fois en deux ans. À la suite de cela, l’attente est au cours des deux prochaines années, nous sommes également en mesure de composer nos bénéfices.

Quelles sont vos perspectives sur la qualité des actifs et le coût du crédit pour l’EX22 ?

Ce sont des temps extrêmement incertains. Je dis toujours que plus-moins 50 points de base (pb) dans les prêts non performants (NPL) peuvent toujours arriver. Parallèlement, en ce qui concerne le coût du crédit, je m’attends à ce que notre coût du crédit pour l’année en cours soit de l’ordre de 100 à 125 points de base.

Avez-vous l’intention de lever plus de capitaux au cours de l’exercice 22?

Si les agences de notation constatent qu’une nouvelle injection de capitaux accélérera la cause, nous y adhérerons.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, meilleurs perdants et meilleurs fonds d’actions du marché Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.