« Nous ne pouvions pas nous mettre à la place d’une femme »: Comment No Te Va a Gustar a nommé sa chanson pour un Latin Grammy | Vidéo

Depuis Las Vegas et en amont des Latin Grammy Awards, le groupe uruguayen No Te Va Gustar revient sur la chanson « Venganza » nominée dans la catégorie Meilleure chanson rock. L’un des membres de ce groupe influent, Denis Ramos, a raconté comment la question des violences de genre a été créée et ce qui les a captivés chez la chanteuse Nicki Nicole pour travailler avec elle sur ce projet.

