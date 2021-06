Nous ne pouvons pas acheter de cartes RTX pendant six mois, mais NVIDIA lance les nouveaux RTX 3080 Ti et 3070 Ti | La technologie

Dans cette époque surréaliste dans laquelle nous vivons, il n’y a plus de stock de cartes graphiques dans les magasins depuis des mois, mais les fabricants continuent de lancer de nouveaux modèles. Aujourd’hui, c’est au tour de la carte la plus puissante de l’histoire : la RTX 3080 Ti, ainsi que la RTX 3070Ti.

Ces jours-ci le Computex 2021, nous voyons donc pas mal de nouvelles sur le matériel PC.

Il est étrange de voir NVIDIA présenter ses nouvelles cartes graphiques RTX 3080 Ti et 3070 Ti, Quand il n’y a plus de magasins en stock depuis 6 mois, et ceux qui existent, les spéculateurs les vendent au prix de l’or.

Sans aller plus loin, la seule carte en stock en ce moment sur Amazon est une RTX 3080 dont le prix de vente conseillé est de 720 euros, mais ils vous la vendent 3 406 euros. Vous pouvez également acheter un RTX 3070, dont le prix de vente conseillé est de 520 euros, pour 1 299 euros. C’est ainsi que les choses se passent sur le marché des jeux sur PC, complètement coulé par la crise des semi-conducteurs, l’extraction de crypto-monnaie et les spéculateurs.

Le monde du hardware traverse une période de grande incertitude, pour des raisons indépendantes de son propre marché. Sans stock de consoles ou de cartes graphiques de jeu, les joueurs ne peuvent pas faire le grand saut vers la nouvelle génération.

Dans cette situation, NVIDIA présente sa carte graphique la plus puissante, la RTX 3080 Ti, avec une date de sortie du 3 juin au 1 199 $, et la RTX 3070 Ti le 10 juin, par 599 $. Du pur surréalisme.

La RTX 3080 Ti est la carte de jeu la plus puissante de tous les temps. Il a 2 Go de mémoire de plus que le RTX 3080, jusqu’à 12 Go de mémoire GDDR6X, avec 20 % de performances en plus que la RTX 3080, 50 % de plus que la RTX 2080 Ti et 200 % de plus que la GTX 1080 Ti.

Au niveau technique, il dispose de 34 Shader-TFLOPS, 67 RT-TFLOP et 273 Tensor-TFLOPS. NVIDIA n’a pas fourni d’autres données techniques.

Nous avons passé quelques jours à jouer avec la RTX 3080, la carte graphique la plus puissante du marché en ce moment, pour vous apporter notre analyse sur cette bête capable de déplacer des jeux TOP à la plus haute qualité avec 4K, 60 fps et ultra ray tracing.

Il est accompagné de la RTX 3070 Ti, une carte conçue pour surpasser les cartes RX 6800 d’AMD, grâce à une augmentation des performances de 20% par rapport à son prédécesseur, le RTX 3070, et 50 % plus rapide que le RTX 2070 Super.

Mais cette fois, nous n’avons pas d’augmentation de RAM, et le 8 Go de mémoire GDDR6X ils sont toujours très justes si vous voulez jouer en 4K. C’est pourquoi NVIDIA se concentre sur Jeux 2K (1440p), bien que oui, avec ray tracing et toutes les options graphiques au maximum.

Il atteint une performance technique de 22 Shader-TFLOPS, 42 RT-TFLOP et 174 Tensor-TFLOPS.

Les deux modèles sont livrés avec la protection anti-minage avec laquelle NVIDIA veut effrayer les mineurs de crypto-monnaie.

Vous avez un résumé de la présentation dans cette vidéo :

Aujourd’hui certains ordinateurs portables équipés de nouveaux GPU RTX 3080, comme lui Dell Alienware x15 et x17.

De plus, NVIDIA a dévoilé de nouveaux jeux prenant en charge le filtrage d’intelligence artificielle DLSS, qui parvient à tripler les fps sans perdre en qualité graphique (un privilège des cartes RTX). Parmi eux se trouvent Red Dead Redemption 2, Doom Eternal, Rainbow Six: Siege et quelques autres.