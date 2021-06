Nous ne pouvons pas arrêter de regarder le superbe design de l’iPhone 13 d’Apple dans cette vidéo YouTube – .

La WWDC étant désormais fermement derrière nous, le prochain grand événement Apple de l’année est sur le point d’être le plus excitant. En septembre prochain, Apple dévoilera sa gamme d’iPhone 13 au monde, et d’après ce que nous avons recueilli d’une myriade de fuites, l’iPhone 13 sera une mise à niveau encore plus convaincante que l’iPhone 12.

Au cours des dernières semaines et des derniers mois, nous n’avons vu aucune pénurie d’informations sur l’iPhone 13 se frayer un chemin dans le moulin à rumeurs d’Apple. Et bien qu’il soit possible qu’Apple nous réserve quelques surprises lors de son prochain événement spécial, il y a de fortes chances que la plupart des plus grandes fonctionnalités de l’iPhone 13 aient déjà fuité.

Avec ces informations en remorque, la chaîne YouTube Concepts iPhone a récemment publié une maquette de bande-annonce pour l’appareil de nouvelle génération d’Apple, et il suffit de dire que l’iPhone 13 est absolument magnifique.

Dès le départ, il convient de noter que l’iPhone 13 conservera en grande partie le langage de conception introduit par Apple sur l’iPhone 12. Cela signifie que la gamme iPhone 13 conservera les coins rectangulaires qu’Apple a lancés pour la première fois sur l’iPhone 4 il y a de nombreuses années. Personnellement, j’ai toujours trouvé que le facteur de forme des coins rectangulaires était plus esthétique que les conceptions à coins arrondis auxquelles Apple a adhéré depuis l’iPhone 6 jusqu’à l’iPhone 11.

Comme vous le verrez ci-dessous, la vidéo intègre la plus petite encoche dont nous avons tant entendu parler ces dernières semaines. Comme nous l’avons vu précédemment, l’encoche de l’iPhone 13 sera nettement plus petite que l’encoche de l’iPhone 12. Alors que l’encoche de l’iPhone 12 mesurait 34,83 ​​mm de large, l’encoche de l’iPhone 13 ne ferait que 26,8 mm de large. . Soit dit en passant, la hauteur de l’encoche de l’iPhone 13 sera de 5,35 mm contre 5,3 mm sur l’iPhone 12. Comme point d’intérêt, Apple aurait réussi à réduire l’encoche en déplaçant le haut-parleur de l’écouteur vers la lunette juste au-dessus de l’encoche elle-même.

La vidéo fait également allusion à la livraison de l’iPhone 13 avec une option de stockage de 1 To. Ce serait bien et c’est une rumeur que nous avons vu apparaître ici et là au cours des dernières semaines. Apple a traditionnellement mis du temps à augmenter ses options de stockage, donc si 1 To est bien une réalité, ne soyez pas surpris de le voir comme une exclusivité des modèles iPhone 13 Pro.

En ce qui concerne certaines autres fonctionnalités de l’iPhone 13, il y a de fortes chances que les modèles iPhone 13 Pro soient dotés d’un écran ProMotion 120 Hz pour un défilement et une réactivité améliorés.

L’une des rumeurs les plus intrigantes de l’iPhone 13 est que l’appareil prendra en charge un affichage permanent qui affichera toujours l’horloge, la charge de la batterie et peut-être les notifications au fur et à mesure qu’elles apparaissent.

Au-delà des rumeurs énumérées ci-dessus, certaines autres fonctionnalités de l’iPhone 13 qui ont fait le tour incluent des performances améliorées de l’appareil photo en basse lumière, la prise en charge du mode Portrait pour l’enregistrement vidéo, un processeur A15 de nouvelle génération, des performances d’identification de visage plus fiables avec prise en charge d’angles de vision plus larges, stabilisation d’image optique par déplacement du capteur pour tous les modèles d’iPhone 13, des capacités de batterie plus importantes et des options de couleurs étendues, notamment orange et rose rose.

La date de sortie de l’intégralité de la gamme iPhone 13 d’Apple tomberait en septembre. Sur la base de rapports crédibles, les retards liés au coronavirus qui ont entraîné un calendrier de sortie échelonné pour l’iPhone 12 ne sont plus en jeu. Cela dit, nous pouvons nous attendre à ce qu’Apple annonce l’iPhone 13 en septembre avec une date de sortie susceptible de tomber environ 10 jours après le dévoilement.

