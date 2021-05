Nous ne pouvons pas continuer à nous fier aux erreurs des autres dans la lutte pour le titre · .

Lewis Hamilton pense que Mercedes a profité des erreurs de ses rivaux lors des premières courses de la saison et doit continuer à améliorer sa voiture pour conserver ses titres de champion.

Cependant, il n’a pas été surpris de se retrouver en tête du championnat après les trois premières courses, malgré les problèmes rencontrés par l’équipe lors des tests de pré-saison.

«Je ne dirais pas que c’est surprenant parce que je sais de quoi mon équipe est capable lorsque nous nous mettons à la tâche», a-t-il déclaré.

«Le test n’avait vraiment pas l’air super. Lors de la première course, évidemment, nous étions toujours là-haut, mais vous pouviez voir le déficit de notre part vis-à-vis des Red Bulls.

«Je pense qu’en termes de production globale tout au long du week-end, nous avons réussi à faire un meilleur travail. [But] nous ne pouvons vraiment pas continuer à nous fier aux erreurs des autres.

La victoire de Hamilton au Portugal lui a valu huit points d’avance dans la lutte pour le titre Après avoir remporté deux victoires et une deuxième place lors des premières courses, Hamilton est satisfait du travail qu’il a accompli jusqu’à présent. «Nous gardons simplement la tête baissée et continuons de travailler loin», a-t-il déclaré. «Nous avons un bon package et il a ses points faibles et c’est ce sur quoi nous travaillons.

«De mon côté, je suis vraiment content du résultat jusqu’à présent. Je pense naturellement que vous essayez toujours de relever la barre et que c’est quelque chose de très difficile à faire et de faire le moins d’erreurs possible.

«Mais ils ont été là et je leur en suis reconnaissant parce que cela vous rend simplement plus fort et vous apprenez de ces expériences. Ce qui est fou à penser, c’est ce 20 de plus [races] aller – c’est une longue saison effrénée.

En plus de réduire les erreurs, Hamilton a déclaré que la fiabilité de la voiture serait un facteur décisif dans son combat pour le championnat avec Max Verstappen.

Verstappen a “sans aucun doute une voiture qui a remporté le championnat” “Vous assistez à la bataille la plus proche que nous ayons vue depuis un certain temps et vous voyez Max vraiment performer”, dit-il. «Il a sans aucun doute une voiture qui a remporté le championnat et une équipe qui a remporté le championnat qui peut vraiment réussir son travail cette année si nous ne faisons pas notre travail.

«Je pense vraiment que notre expérience nous aidera en ce qui concerne la façon dont nous abordons les week-ends et comment nous nous battrons après des week-ends difficiles. De mon côté, j’aimerais penser que l’expérience aidera, mais en fin de compte, il suffit de faire le travail et de minimiser les erreurs.

«La fiabilité sera également un acteur clé cette année. Et vous voyez donc que même ces points supplémentaires au tour le plus rapide seront également importants d’ici la fin de l’année. »

Ayant fait face à peu d’opposition de l’extérieur de sa propre équipe sur le chemin du championnat de l’année dernière, Hamilton apprécie la compétition avec Verstappen.

“J’espère que vous vous souviendrez quand nous nous battions contre Ferrari, c’est mon scénario préféré, quand nous nous battons contre une autre équipe qui est à son meilleur et même en avance, potentiellement, dans certains cas”, a-t-il déclaré.

«Bien sûr, Max est plus expérimenté qu’il ne l’a jamais été et a clairement une soif incroyable de gagner plus de courses et de remporter ce championnat. Et, vous savez, le jeu continue. C’est ce que nous sommes tous ici pour faire, c’est courir et nous battre pour gagner.

«Les batailles que nous avons eues lors de ces premières courses ont été incroyables et je suis ravi d’en profiter davantage.»

Lando Norris de McLaren est un troisième inattendu du championnat à l’approche de la course de ce week-end. Hamilton est satisfait des progrès de son ancienne équipe.

«C’est formidable de voir beaucoup d’autres équipes se débrouiller bien», a-t-il déclaré. «C’est vraiment génial de voir McLaren là-haut, bien sûr, qui m’a donné ma pause et [then] les voir traverser une période si difficile.

«Je regarde toujours quand je suis dans le garage, j’essaie toujours de voir où ils sont parce que c’est évidemment une vieille famille pour moi. C’est donc formidable de les voir revenir et commencer à montrer une vraie vitesse. Plus on est de fous, plus on rit.”

