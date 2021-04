Nous ne pouvons pas croire que ce bureau debout électrique soit en baisse à 199 $ chez Amazon – .

Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

S’il y a une chose qui vaut la dépense associée pour à peu près n’importe qui avec un travail de bureau, c’est un bureau debout électrique de haute qualité. Ces gadgets géniaux coûtent généralement des centaines et des centaines de dollars, mais les avantages indéniables pour la santé en valent vraiment la peine.

La bonne nouvelle est qu’Amazon propose actuellement une paire d’offres intéressantes sur Bureaux debout électriques Flexispot, avec des prix à partir de seulement 199 $. C’est vrai… 199 $! C’est un prix bas de tous les temps pour une version de ce qui est sans aucun doute notre bureau debout préféré, et il comprend toutes les fonctionnalités dont vous pourriez avoir besoin, y compris des réglages de hauteur à une touche et quatre emplacements de mémoire différents. C’est vraiment une valeur incroyable, mais vous n’avez probablement pas beaucoup plus de temps pour en profiter.

Des tonnes de personnes habituées à travailler dans des bureaux travaillent désormais à domicile en raison de la pandémie. De plus, les entreprises apprennent que tout autant de travail est accompli lorsque les gens travaillent à distance que lorsqu’ils sont tous réunis dans un bureau. Maintenant que les entreprises voient combien d’argent elles peuvent économiser, la tendance du travail à domicile ne fera que devenir de plus en plus populaire.

Vous venez de commencer à travailler à domicile? Même si ce n’est pas le cas et que vous y êtes depuis des années, vous devriez certainement envisager de vous procurer un bureau debout pour ne pas rester assis tout le temps. Après tout, tout le monde a vu les études qui montrent à quel point la position assise toute la journée peut être mauvaise pour votre santé. Le problème, bien sûr, est que le choix d’un bureau debout peut être beaucoup plus difficile qu’il n’y paraît. Les options les plus abordables sont souvent des élévateurs de table et des bureaux debout manuels, mais leur utilisation peut être pénible. Je me suis même coupé une fois en ajustant une contremarche de table. Ensuite, il y a des bureaux debout avec des moteurs électriques qui facilitent les réglages, mais ils peuvent coûter beaucoup d’argent.

À moins que vous n’en obteniez un maintenant lors de la grande vente Flexispot d’Amazon, c’est.

Bureau debout électrique EG1 de Flexispot est un modèle haut de gamme, élégant et élégant. Plus important encore, il a un moteur électrique lisse et la capacité de stocker trois hauteurs différentes dans sa mémoire. Cela signifie que vous pouvez passer de la position assise à la position debout en appuyant simplement sur un bouton et la hauteur sera ajustée en quelques secondes. Ce modèle coûte 300 $ ou plus, mais il peut être obtenu pour seulement 249,99 $ grâce à un coupon que vous pouvez accrocher sur la page du produit.

Ou, si vous voulez dépenser encore moins d’argent, le Bureau debout électrique Flexispot EC1B en noir qui était un best-seller l’année dernière lors du Black Friday est maintenant en vente pour seulement 199 $. Cela bat le prix du Black Friday et c’est un nouveau plus bas historique sur Amazon!

Nous ne nous attendons pas à ce que l’une de ces offres reste très longtemps, alors dépêchez-vous ou vous la manquerez.

Voici ce que vous devez savoir sur la page produit d’Amazon:

ZONE DE TRAVAIL SPACIEUSE: La grande surface de travail de 48 “x 30” est issue de l’environnement et offre suffisamment d’espace pour une variété de configurations de moniteurs ou d’ordinateurs portables, ainsi que de la place pour les projets en cours et les fournitures de bureau. Veuillez permettre une légère différence de 0 à 1 pouce en raison de la mesure manuelle. SYSTÈME DE LEVAGE ÉLECTRIQUE RÉGLABLE EN HAUTEUR: Le mécanisme de levage à moteur offre des réglages de hauteur plus doux, de 28 ″ à 47,6 ″ (sans 1 ″ d’épaisseur de plateau inclus), à une vitesse de 1 ″ / seconde avec un faible bruit (moins de 50 dB) pendant la course. CONSTRUCTION SOLIDE: Un cadre en acier de qualité industrielle combiné à un bureau solide permet un poids de 154 lb. capacité de poids pour prendre en charge la configuration idéale de votre espace de travail. PANNEAU DE COMMANDE À MÉMOIRE À LED: Un contrôleur à 7 boutons avec 3 préréglages de mémoire programmables vous permet de définir 3 hauteurs de bureau souhaitées pour passer facilement de la position assise à debout tout au long de la journée. VEUILLEZ NOTER: Le produit sera expédié dans deux emballages distincts qui peuvent être livrés séparément l’un de l’autre. Certaines étapes peuvent nécessiter une perceuse, qui n’est pas incluse.

