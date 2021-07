Nous ne pouvons pas croire que le gadget pour maison intelligente le plus vendu de Prime Day coûte à nouveau 19,98 $ aujourd’hui

Si vous achetez un produit ou un service évalué de manière indépendante via un lien sur notre site Web, nous pouvons recevoir une commission d’affiliation.

Le Prime Day d’Amazon est toujours une indication aussi formidable des offres que nos lecteurs aiment le plus. Pourquoi? Eh bien, cela devrait être explicite parce que la raison est si simple. Comme tout est en vente pendant le Prime Day, les produits les plus populaires remontent toujours au sommet. Et en ce qui concerne les appareils domestiques intelligents, rien sur Amazon n’était aussi populaire que le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ.

le modèle d’origine et le modèle plus récent avec Bluetooth les deux se vendent normalement 30 $, et c’est combien vous paierez pour la version mise à jour avec Bluetooth si vous en achetez une maintenant que Prime Day est terminé. Mais quelqu’un a apparemment oublié d’appuyer sur l’interrupteur de la version Wi-Fi qui est en noir. C’est vrai, il est de nouveau en vente avec une énorme remise ! Dépêchez-vous et vous pouvez en obtenir un au prix réduit de Prime Day. Il faudrait être fou pour passer à côté !

Mais attendez… il y a aussi un bonus. En plus de la remise qui le réduit à 19,98 $, il existe également une promotion spéciale qui vous permet d’obtenir un crédit Amazon de 40 $ si vous essayez le nouveau service Amazon Key avec le code promo. KEY40. Cela signifie qu’Amazon vous paie 20 $ pour vous procurer un MyQ !

Meilleure offre du jour Obtenez Alexa mains libres dans votre voiture pour 19,99 $ avec cette folle vente Amazon ! Prix ​​catalogue : 44,99 $ Prix : 19,99 $ Vous économisez : 25,00 $ (56%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant Disponible sur Amazon . peut recevoir une commission

Prime Day était fou cette année. Tout ce à quoi vous pouvez penser était en vente à des prix imbattables, du très populaire AirPod à tous les Appareils Fire TV et Echo vous pouvez penser. Il y avait même une offre folle qui vous a permis d’obtenir un ordinateur portable Windows 10 et une carte microSDXC de 128 Go pour seulement 229,99 $ – et cet accord est toujours en cours en ce moment!

Nous ne nous souvenons même pas de la dernière fois que nous avons vu autant d’offres fantastiques sur Amazon, et cela nous a permis de faire une pause bien méritée par rapport à tout ce qui se passe dans le monde. Et il va sans dire que l’appareil domestique intelligent le plus populaire d’Amazon était extrêmement populaire pendant le Prime Day.

L’original Ouvre-porte de garage intelligent MyQ a été publié pour la première fois il y a quelques années, et il coûtait 100 $ à l’époque. À ce prix, cela valait absolument chaque centime. Cet appareil génial peut être installé en 15 ou 20 minutes par n’importe qui. Il vous permet d’ouvrir et de fermer votre porte de garage à l’aide de votre smartphone. Ou, vous pouvez même juste votre voix grâce au support Alexa ! Que vous ne vouliez plus jamais vous demander si vous vous êtes souvenu de fermer votre porte de garage alors que vous vous précipitiez au travail ou que vous en ayez marre de devoir composer avec ce clavier ennuyeux qui ne semble jamais fonctionner du premier coup, le MyQ est un achat génial.

Vous avez raté l’offre Prime Day d’Amazon ? Eh bien, arrêtez de vous sentir contrarié parce que vous avez de la chance. le Ouvre-porte de garage intelligent MyQ est de nouveau en stock après avoir été épuisé récemment, et il est tombé à 19,98 $ jusqu’à ce que quelqu’un réalise enfin que Prime Day est terminé. Voici une capture d’écran :

Nous avons aussi d’autres bonnes nouvelles ! Il ne fait aucun doute que le MyQ va se vendre à ce prix. Une fois que c’est le cas, cependant, il y a deux autres vendeurs qui l’ont en stock pour moins de 20 $ ! Assurez-vous de consulter la section « autres vendeurs » d’Amazon pour le meilleur prix.

En plus de tout cela, vous pouvez même profiter d’une promotion spéciale si vous le souhaitez. Le MyQ fonctionne avec le service Key d’Amazon pour les livraisons en garage, et vous pouvez obtenir un crédit Amazon de 40 $ si vous entrez le code promotionnel KEY40 lors de votre première commande de clé Amazon.

Si vous décidez de profiter de cette promotion, Amazon finira par vous payer pour obtenir un MyQ. C’est incroyable ?! Le seul problème est que les estimations de livraison commencent déjà à glisser. Cela signifie qu’il y a de fortes chances que le MyQ soit bientôt épuisé. Vous vous en voudrez si vous manquez cette offre. Entrez définitivement dans l’action pendant que vous le pouvez encore. Et si vous décidez que vous voulez le nouvelle version avec Bluetooth, il est également en vente dès maintenant avec une toute petite remise. Et bien sûr, il est également éligible au crédit Amazon de 40 $ !

Hub de garage intelligent MyQ de Chamberlain – Hub de garage compatible Wi-Fi avec contrôle par smartphone, modèle MYQ-… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 10,01 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth… Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Voici les principaux plats à emporter :

Ouvrez et fermez votre porte de garage depuis l’intérieur de votre maison ou n’importe où ailleurs à l’aide d’une simple application sur votre smartphone. Compatible avec les commandes vocales Amazon Alexa et Google Assistant Contrôlez deux portes de garage avec un hub MyQ en ajoutant un capteur supplémentaire Vous vous demandez si vous avez laissé votre porte de garage ouverte lorsque vous vous précipitiez hors de chez vous le matin ? Maintenant, vous n’avez plus à deviner, car MyQ peut vous dire qu’il prend en charge le service de livraison gratuit dans le garage d’Amazon appelé Amazon Key, et vous pouvez obtenir un crédit de 40 $ la première fois que vous utilisez Amazon Key grâce à la promotion spéciale d’Amazon (en savoir plus sur amazon. com/keypromo) Compatibilité universelle qui fonctionne avec toutes les grandes marques de portes de garage et tous les modèles fabriqués après 1993 S’intègre à n’importe quelle plate-forme de maison intelligente – et lier votre compte MyQ à Google Assistant et IFTTT est gratuit dès maintenant pour une durée limitée

Hub de garage intelligent MyQ de Chamberlain – Hub de garage compatible Wi-Fi avec contrôle par smartphone, modèle MYQ-… Prix catalogue : 29,98 $ Prix : 19,98 $ Vous économisez : 10,01 $ (33%) Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Ouvre-porte de garage intelligent myQ Chamberlain – Hub et capteur de garage sans fil avec Wifi et Bluetooth… Prix: 29,98 $ Disponible sur Amazon, . peut recevoir une commission Acheter maintenant

Découvrez plus des meilleures offres en ligne sur notre chaîne Offres !

Suivez @.Deals sur Twitter pour rester au courant des dernières et meilleures offres que nous trouvons sur le Web. Les prix sont sujets à changement sans préavis et tous les coupons mentionnés ci-dessus peuvent être disponibles en quantité limitée.