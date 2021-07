“Nous ne pouvons pas être de vieilles têtes d’essence avec des moteurs hurlants” en Formule 1

Le Google Pixel 6 devrait être lancé plus tard cette année et serait livré avec des spécifications impressionnantes et un support logiciel supplémentaire, selon la rumeur la plus récente. Le leaker de FrontPageTech, Jon Prosser, a fourni un aperçu de ce que pourraient être les spécifications des prochains smartphones. Le Pixel 6 comportera un écran […] More