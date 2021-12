Nous ne pouvons pas garder secrète l’histoire des rencontres empilées de Jake Gyllenhaal

Après avoir joué ensemble dans Rendition – bien qu’ils n’aient eu aucune scène ensemble pendant le tournage au Maroc – des rumeurs commencent à circuler selon lesquelles Witherspoon était passée de son divorce à Philippe Philippe avec Gyllenhaal. Et en octobre 2008, elle n’a pas pu s’empêcher de parler de son amour pour Vogue.

« Il est très solidaire », a-t-elle déclaré. « Qu’il suffise de dire, je suis très heureux dans la vie, et j’ai beaucoup de chance d’avoir beaucoup de gens vraiment solidaires autour de moi qui se soucient beaucoup de moi, et, vous savez, c’est tout ce que vous pouvez espérer dans la vie . Je suis très béni de cette façon. «

Gylleenhaal a souvent été photographiée avec Witherspoon et ses deux enfants, Ava et Diacre, et le couple a passé du temps de qualité ensemble loin de LA. « Jake est un grand cuisinier », a déclaré Witherspoon à InStyle. « Il fait beaucoup. Nous passons les week-ends en dehors de LA, à Ojai, où j’ai une ferme. Nous avons des poulets et nous cultivons des concombres et des tomates. J’adore ça. »

Et Gyllenhaal semblait aimer passer du temps avec les enfants de Witherspoon. « J’ai tellement appris des enfants de ma vie, et d’une manière ou d’une autre, ils deviennent le centre de votre vie et votre façon de voir les choses », aurait-il déclaré à Grazia Australia. « Évidemment, j’existe dans le monde de ma petite amie et dans celui de ma sœur d’une manière différente, mais cela m’a ouvert le cœur et je me sens beaucoup plus grand et je veux grandir à cause de cela. »