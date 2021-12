« Nous ne pouvons pas nous permettre de regarder au-delà du plus proche, le Betis »

12/12/2021

Diego Simeone, entraîneur de l’Atlético de Madrid, a déclaré ce dimanche qu’il « aime beaucoup » la façon dont le Real Madrid « joue », vainqueur 2-0 dans le derby au Santiago Bernabéu, et a estimé que son équipe ne peut « pas chercher plus loin ». « de l’équipe qui est juste devant au classement, le Real Betis.

« Le Real Madrid est très bon. Il est dans un très bon moment, avec une grande force, jouant un football que j’aime beaucoup, un bloc bas, avec une bonne transition, avec de la vitesse et de la force, profitant des caractéristiques de ses footballeurs et Ancelotti est un grand entraîneur qui est revenu en faisant très bien les choses », a-t-il déclaré.

L’Atlético a treize points de retard sur le leader blanc. « Il y a une ligue c’est sûr, car il reste beaucoup de matches à jouer. Il est clair que Madrid aujourd’hui a obtenu un certain nombre de points importants non seulement de nous. La Ligue espagnole est compliquée, complexe, et en ce moment, nous ne pouvons pas nous permettre de regarder au-delà du rival le plus proche, qui est le Betis. Nous avons un match de moins pour essayer de nous rapprocher du premier devant nous, qui est le Betis », a-t-il déclaré.

L’entraîneur a expliqué que ses joueurs, « surtout, ils ont fait un gros effort ». « Encore une fois, nous avons dû jouer avec Kondogbia dans la phase défensive en tant que défenseur central et l’équipe a très bien travaillé collectivement. Nous avons fait un très gros effort au Portugal (mardi dernier contre Porto). Le but nous fait mal. Il apparaît aussi dans une situation parlée. » , se lamentent.

Il a également admis que la défense « est un aspect à améliorer ». « Lorsque les objectifs apparaissent, ce sont des erreurs collectives et non individuelles. Collectivement, nous regarderons cette semaine, que nous devons continuer à travailler. Tranquillité. Il n’y a pas d’urgence. La Liga, c’est au jour le jour« , il prétendait.

« C’était un match égal jusqu’à leur premier but. Il n’y a eu aucune situation de but et la force de Madrid a commencé à gâcher le match. En deuxième mi-temps, nous avons grandi, nous avons eu une situation dangereuse que le gardien de but les a très bien couvertes, puis est venu le contrecoup 2-0. Ils ont gagné équitablement. La force a absolument prévalu dans le jeu », a-t-il estimé lors d’une conférence de presse au Santiago Bernabéu.