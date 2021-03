«  Nous ne pouvons pas nous permettre un gel de Seattle  »: les dirigeants communautaires discutent de la manière dont la ville peut rebondir après le COVID

Les panélistes de l’événement Conversations civiques de . jeudi, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: Gordon McHenry Jr., PDG de United Way King County; Chris Gregoire, PDG de Challenge Seattle et ancien gouverneur de l’État de Washington; Kris Hermanns, directeur de l’impact à la Seattle Foundation; et la modératrice Monica Nickelsburg, rédactrice en chef de .. (Photo .)

Même si la pandémie ralentit, une question clé sans réponse est de savoir si tout le monde se sentira bien à l’idée de visiter ou de travailler dans le centre-ville de Seattle.

Depuis mars dernier, le centre-ville souffre de la vidange des bureaux au profit du travail à distance. Des milliers d’employés qui se déplaçaient quotidiennement dans le noyau urbain de la ville ne fréquentent plus les magasins, les restaurants et les bars locaux. Les entreprises technologiques dont le siège est au centre-ville, comme Zillow Group, permettent aux employés de travailler indéfiniment à domicile et mettent en œuvre un modèle de main-d’œuvre distribuée.

Pour que les villes soient dynamiques, elles ont besoin d’une population du centre-ville, avec des petites entreprises visitées quotidiennement par des travailleurs, a déclaré l’ancien gouverneur de Washington, Chris Gregoire. Elle a exprimé son optimisme quant aux employés souhaitant retourner dans un bureau physique.

«Nous avons une jeune génération… qui veut être dans une ville dynamique», a-t-elle déclaré. «Ils veulent participer à la collégialité qu’ils peuvent trouver dans leur espace de travail.»

Grégoire a participé jeudi à un événement virtuel . appelé Conversations civiques: relever les défis de politique publique pendant une économie COVID. Elle était accompagnée de Gordon McHenry Jr., PDG de United Way King County, et de Kris Hermanns, directeur de l’impact à la Seattle Foundation.

Le centre-ville a été aux prises avec des problèmes de sécurité publique, l’itinérance et plus encore – avant et pendant la pandémie. Et Gregoire, PDG de l’alliance Challenge Seattle, a déclaré que ce n’était pas un endroit bienvenu pour les Noirs, les Autochtones et les personnes de couleur.

«Nous devons être une communauté inclusive, ouverte et accueillante dans son ensemble», a déclaré Gregoire. «Une partie de notre secteur privé est en plein essor. Trop de choses ne le sont pas. Nos petites entreprises, nos entreprises appartenant à des femmes, nos entreprises appartenant à des minorités ne prospèrent pas. Et ils sont en quelque sorte la culture, l’esprit, le cœur d’une communauté.

Elle a ajouté: «Nous devons sortir le tapis de bienvenue. Nous ne pouvons pas nous permettre un gel de Seattle », faisant référence à un terme lié à la façon dont les habitants peuvent soi-disant être un peu givrés pour les nouveaux arrivants.

Dans son rapport économique sur l’état du centre-ville 2021 en février, la Downtown Seattle Association a déclaré que le centre-ville avait perdu 45000 emplois au deuxième trimestre de 2020 et avait terminé l’année avec environ 20000 emplois de moins par rapport au premier trimestre.

Il a également signalé 265 emplacements commerciaux permanents au niveau de la rue à Seattle depuis le début de 2020, dont 183 au centre-ville.

La crise chronique de l’itinérance et les problèmes de sécurité sont au cœur des préoccupations des employeurs et des employés qui travaillent en particulier au centre-ville. Le panel a convenu qu’il fallait faire plus pour résoudre les problèmes fondamentaux de la crise tels que la santé mentale et comportementale et l’intervention en cas de crise.

«Nous ne sommes pas allés au-delà des tentes», a déclaré McHenry.

Et Hermanns a ajouté que les entreprises, les dirigeants élus et les fonctionnaires qui ont pris des décisions difficiles pendant la pandémie sur des questions politiques clés ont besoin du même courage pour lutter contre le sans-abrisme.

Parmi les autres sujets importants de la discussion, mentionnons:

Vaccins: Alors que les entreprises commencent à planifier leur retour dans les bureaux, même dans le cadre d’un modèle hybride, on a demandé à Grégoire si les grands employeurs devraient exiger la vaccination contre le COVID-19. Elle a déclaré que les membres du Challenge Seattle, y compris les dirigeants de Microsoft, Starbucks, T-Mobile, Boeing et d’ailleurs, ont déclaré qu’ils n’en exigeraient pas mais qu’ils « encourageraient absolument ». Gregoire a déclaré que les employeurs mettent la science, les faits et les données devant les employés et les ressources de la région, comme l’Université de Washington et Fred Hutch, communiquent la vérité comme peu d’autres endroits.

Équité: La pandémie a exacerbé bon nombre des problèmes de société qui existaient avant son apparition, tels que les problèmes d’équité, d’abordabilité, de division raciale et d’accès aux soins de santé et au logement. McHenry a déclaré qu’il était important, à la sortie de la crise, de «verrouiller» une partie de l’innovation et de la protection des services essentiels qui ont été instituées au cours de la dernière année afin que nous ayons une «communauté plus forte, plus inclusive et soutenue».

Restez à l’écoute pour en savoir plus sur l’événement d’aujourd’hui plus tard sur ..