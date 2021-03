« Nous ne pouvons pas rivaliser avec Madrid, Barcelone et l’Atlético »

26/03/2021 à 20:54 CET

.

La fin de Séville Jesús Joaquín Fernández ‘Suso’ a considéré qu’à ce moment, ils ne peuvent pas « rivaliser contre Madrid, Barcelone et l’Atlético », admettant qu ‘ »ils sont un peu au-dessus », malgré le fait que les joueurs de Séville réussissent « bien » dans leurs affrontements avec eux, mais a souligné que « L’important » est de répéter une place en Ligue des champions.

« L’important est d’être à nouveau en Ligue des champions. Les grandes équipes doivent toujours jouer la Ligue des champions, car cela signifie que vous êtes parmi les meilleurs au monde. Il est vrai que la Ligue Europa appartient à Séville, mais si vous êtes en Liga comme maintenant -quatrièmes- et que nous finissons comme ça, c’est pour être fier », a déclaré Suso à la radio du club.

Dans une interview avec les médias officiels de Séville, l’international de Cadix a averti sur les dix derniers jours de la Ligue que des engagements étaient à venir. « très difficile, avec des rivaux qui ont chacun leurs buts »Eh bien, « ceux ci-dessous jouent au salut et il n’y a pas de jeux faciles ».

Il a indiqué que la dernière journée, avec 1-1 à Valladolid, ils n’avaient pas joué « un grand match », mais a déclaré qu’ils méritaient de gagner et que, lorsqu’ils perdaient, ils manquaient « une chance » de marquer « , mais de Séville est comme ça, l’avoir à la dernière minute et le but du gardien « , En allusion aux «in extremis» du Marocain Yassine Bono.

Suso a également souligné la pertinence de cette pause dans la ligue pour une équipe qui a terminé la saison précédente à la mi-août, remportant sa sixième Ligue Europa à Cologne (Allemagne), et a à peine eu deux semaines de vacances.

« Jouer tous les trois jours, il n’y a pas de temps pour quoi que ce soit. Vous voyagez et jouez toujours, et il n’y a pas une semaine entière pour vous entraîner. Maintenant, Sans Champions ni Cup, nous aurons un jour de plus, mais cette pause arrive à un moment parfait, parce que nous avons besoin de nous reposer en ne nous arrêtant pas », a-t-il souligné.

Après avoir reconnu être arrivé en Angleterre très jeune et à un stade où, en raison des circonstances, il a «moins envie d’apprendre que maintenant», alors que de son séjour en Italie, il s’est retrouvé avec le plus grand travail tactique, l’extrême affirmait qu ‘ »en Espagne, c’est plus difficile, car il y a plus de créativité et de rythme, il se joue plus vite « , même s’il pense que maintenant il est » à la place idéale « .

A propos de Julen Lopetegui, il a dit qu ‘ »il est très exigeant, un entraîneur qui ne s’arrête pas ou ne se conforme pas » et qui le connaît parfaitement, comme il était avec lui dans toutes les catégories inférieures de l’équipe espagnole et lui a fait ses débuts dans l’absolu.

Suso, quoi Cette saison, il compte 4 buts (3 en Ligue et 1 en Ligue des champions) et 4 passes décisives en 34 matchsIl a souligné qu’il se battait pour son retour en équipe nationale et pour gagner une place pour le Championnat d’Europe cet été.

« C’est l’épine que j’ai, ce qu’il me reste à vivre et mon illusion. Je me suis toujours battu pour être là, car le fait qu’un pays entier soit en attente est une chose précieuse », a souligné le Cadix, qui, à 27 ans et après un an et deux mois à Séville, se sent « très bien » et s’est à nouveau adapté à la Liga.

Il a expliqué que, après son prêt de Milan en janvier 2020 et sa signature ultérieure en été lorsque l’option d’achat obligatoire est devenue effective pour 20 millions d’euros si Séville entrait en Ligue des champions, « c’était un changement de pays, de ligue et de tout » auquel il devait s’habituer. « , auquel a été ajouté la malchance de sa blessure, même si cette année ils ont « également changé le plan de travail » et il est « très bien ».