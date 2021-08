Nous ne pouvons pas superviser correctement Binance ⋆ Crypto nouveaux médias

in

En référence au plus grand échange crypto au monde, Binance, le régulateur financier britannique a déclaré que “sur la base de l’engagement de la société à ce jour, la FCA considère que la société n’est pas capable d’être supervisée efficacement”.

Le 25 août, . a signalé que le régulateur était préoccupé par la portée mondiale et la gamme de produits de Binance, qu’il considère comme un « risque important ».

«Cela est particulièrement préoccupant dans le contexte de l’appartenance de la société à un groupe mondial qui propose des produits financiers complexes et à haut risque, qui présentent un risque important pour les consommateurs.»

Binance toujours dans la niche

En juin, la FCA a interdit à Binance de mener toute activité réglementée au Royaume-Uni et a imposé plusieurs exigences à la plateforme.

Plus tard le même mois, Binance a répondu en déclarant que rien n’avait changé car Binance Markets Limited n’est pas l’entité proposant des dérivés cryptographiques au Royaume-Uni.

Tel que rapporté par ., un porte-parole de Binance a déclaré que Binance Markets Limited s’était pleinement conformé à toutes les exigences du chien de garde et qu’il continuait de s’engager avec la FCA pour résoudre tout problème en suspens qui pourrait exister.

« Alors que l’industrie de l’écosystème de la crypto-monnaie continue de croître et d’évoluer, nous nous engageons à travailler avec les régulateurs et les décideurs politiques pour élaborer des politiques qui protègent les consommateurs, encouragent l’innovation et font avancer notre industrie »

Le régulateur en veut plus, après avoir envoyé deux demandes d’informations sur le modèle commercial mondial plus large de Binance et ses jetons d’actions synthétiques. Il a déclaré: “la FCA considère que les réponses de l’entreprise à certaines questions équivalaient à un refus de fournir des informations”.

Comme rapporté par CryptoPotato, Binance se conforme déjà aux réglementations relevant de la juridiction du Royaume-Uni, mais les regards se tournent désormais vers la société mondiale enregistrée aux îles Caïmans.

Il reste à voir si les régulateurs de chaque pays ont une quelconque autorité sur les entreprises basées dans d’autres pays.

Mise à jour des prix BNB

Le jeton natif de Binance, BNB, a gagné 2,8% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger à 493 $ au moment de la rédaction. Il s’est bien comporté lors de ce rallye du marché, gagnant 23% au cours de la semaine dernière et 62% au cours du mois dernier.

BNB est actuellement en baisse de 28% par rapport à son sommet historique de 686 $ le 10 mai.

