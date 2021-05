“Nous ne pouvons pas tirer deux points de cette façon.”

16/05/2021 à 00:29 CEST

Le FC Barcelone a entamé ce samedi un point doux-amer dans la difficile visite du court intérieur de Jaén Paraíso (2-2) dans un match marqué par les problèmes de plus en plus traditionnels avec les fautes et par la très grave erreur de Ximbinha à deux secondes de la fin qui a conduit à l’égalisation de Carlitos à partir de 10 mètres.

Avec cinq fautes dans le casier, l’équipe du Barça avait le ballon à 11 secondes de la fin, mais l’a perdu et dans sa tentative de le récupérer le Brésilien a frappé le ballon avec sa main à deux secondes de la fin au centre du terrain et sans aucun danger.

Petit ami des déclarations explosives, cette fois, Andreu Plaza n’a pas pu cacher sa colère Avant un jeu qui a coûté une victoire pour laquelle l’équipe avait travaillé dans un match sobre depuis le but d’Antonio à la première minute pour les locaux et il n’avait pas d’autre choix que de citer explicitement «Ximba».

«Nous avons commis une erreur plus qu’enfantine, une erreur très grave avec le ballon à 11 secondes de la fin. Et quand il ne restait que deux secondes, nous avons fait une chose stupide qui n’a aucun sens et qui est inexplicable. Au final, tant de 10 mètres et tant d’histoires et nous sommes à égalité », s’est plaint l’entraîneur de Gérone.

“Nous ne sommes pas foutus par le résultat, mais par la façon dont il a été produit. Nous devons le faire paraître. Perdre une balle dans le fond du court avec deux secondes à jouer, essayer de la récupérer et de faire des mains est stupide d’un calibre … et je ne charge pas Ximbinha en particulier. Cela peut arriver à n’importe qui, mais cela ne peut pas arriver. On ne peut pas tirer deux points de cette façon! », A poursuivi l’entraîneur barcelonais.

Dídac a dévié deux “ doubles pénalités ”, mais n’a pas pu avec le troisième

«Nous avions le contrôle de ce match, nous avons joué avec le gardien de but, neuf secondes avaient été consommées et il leur était impossible de terminer à partir de là avec le peu de temps qui restait. Nous faisons une action très enfantine de Ximbinha qui tente de marquer le troisième but avec le risque que cela entraîne cinq fautes. Ils lui ont pris le ballon. Main, sixième faute et match nul », a conclu Plaza sur l’action qui a décidé du résultat final.

Et c’est que si Dídac avait réussi à détourner les deux doubles pénalités que Carlitos avait lancées (une dans chaque partie), dans la troisième avec le temps pratiquement accompli le gardien du Barça n’a pas pu gagner le match contre un professeur de 10 mètres comme «jaune».

“Nous nous attendions à un match intense et de niveau. Jaén dispose de nombreuses ressources dans tous les aspects du jeu et nous étions convaincus que ce serait un match difficile que nous contrôlions pendant une bonne partie du temps. Dídac a effectué des arrêts, mais la plupart de ses tirs lointains “, a conclu un Andreu Plaza très ennuyeux.