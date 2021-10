Nous ne pouvons plus cacher ces 25 secrets sur Casper

7. Sawa a été intimidé par Christina Ricci quand il l’a rencontrée pour la première fois avant d’avoir officiellement remporté le rôle de l’humain Casper, admettant à Vulture, « Elle avait un peu l’ambiance » Je suis le patron ici « . Mais elle s’est rapidement réchauffée. Nous avons eu une chimie tout de suite. , je pense. Nous avons cliqué en tant qu’amis très rapidement. «

8. Ricci et Sawa étaient également amoureux dans Now & Then, qui est également sorti en 1995. Et c’est Ricci qui a recommandé Sawa pour le rôle de Scott Wormer.

« Je lui remercie d’avoir obtenu ce rôle », a récemment déclaré Sawa à E! Nouvelles. « Nous nous entendions assez bien dans le peu de temps que j’ai passé à travailler sur Casper. Nous avons le même âge et j’ai fini par aller à l’école avec elle pendant que j’étais là-bas. J’ai travaillé un ou deux jours, mais j’étais là pour Peut-être deux semaines. Elle s’est souvenue de moi et m’a recommandé et je me suis mis sur bande et je l’ai eu. Nous avons beaucoup traîné pendant le tournage. «

9. Eh bien, c’est peut-être à cause de l’amour des chiots, comme l’a révélé plus tard la star de Now & Then Bouleau Thora qu’il y avait eu un peu de « concours » sur le plateau pour l’affection de Sawa, Birch affirmant que Ricci avait gagné. Mais Sawa a démenti la demande d’écrasement, disant à E! News : « Non, je ne savais pas. Je pense que j’avais 14 ans ou quelque chose comme ça. Ils étaient tous si adorables, tous les quatre. »