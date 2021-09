“Nous ne serons rien de plus qu’une blague pour le reste du monde”

30/09/2021 à 18:43 CEST

Même si le NWSL est considéré par beaucoup comme la meilleure compétition Dans le football féminin, elle est confrontée à des problèmes très similaires aux autres – bien que les hauts responsables essaient de le cacher. Et Nadia Nadim, à son retour en Amérique, a revendiqué le manque de transparence de la concurrence elle-même.

L’ancien footballeur du Paris Saint Germain a critiqué la gestion de la compétition sur les réseaux sociaux : “La NWSL est une blague. La compétition veut se voir comme la meilleure du monde, mais avec cette merde qui continue d’arriver, nous ne serons plus qu’une blague pour le reste du monde”a écrit Nadim. “Le reste du monde rit. Nous ne sommes qu’une blague. Nous, les joueurs, méritons plus“, a déclaré le footballeur de Louisville.

De plus, il a rappelé ce qu’il a vécu lors de sa première étape aux États-Unis : « Faire sa propre fausse enquête, la garder confidentielle, puis couvrir le dos des gens qui font mal. Faut arrêter” a exigé l’international danois. ” Je n’ai jamais été harcelé, mais quand un certain club a falsifié ma signature pour falsifier une option étendue, pour obtenir des avantages d’un échange, et Nous avons présenté le test à la ligue, ils s’en fichaient. Ils ont fait le zéro absolu “, a révélé Nadia Nadim.

A son retour, il renonce au silence et mise sur la justification des injustices : “Je suis de retour dans cette ligue pour faire la différence et améliorer les choses. Cette ligue peut être géniale, puisque nous avons les meilleurs joueurs du monde », a déclaré le joueur.Nous devons juste éliminer les idiots, gagner en puissance et faire de cette ligue la meilleure possible.. Je souhaite de belles choses à Mana Shim et Sinead Farelly et d’autres qui prennent le combat et ne prennent aucune merde. Vous êtes tous des MODÈLES À SUIVRE”, a souligné le Louisville.

En outre, il s’attend à des conséquences pour la nouvelle division des réseaux sociaux, ce que Mapi León a également subi – bien qu’ils y aient eu recours plus tard – lors de la première Iberdrola. “Vous devrez probablement payer une amende. Si cela se produit, nous vivons apparemment à une époque et un lieu où la liberté d’expression n’est ni valorisée ni appréciée”, a condamné le joueur. “Les gens ont essayé de me faire taire toute ma vie. Personne n’a réussi. De toute façon, j’accepterai l’amende et je continuerai à faire mon truc”, a conclu le joueur au caractère vindicatif qui est habituel.