“Nous ne sommes pas amis”, Plutarco Haza révèle sa relation actuelle avec Ludwika Paleta

En parlant de la chose la plus difficile à laquelle il a été confronté en tant que père, l’acteur a déclaré: “Le divorce est difficile, mais d’abord je l’ai vécu en tant que fils, pour moi la chose la plus difficile a été en tant que fils, mes parents ont divorcé et c’était le premier coup dur dans ma vie, et évidemment ça a aidé quand j’ai divorcé, j’étais plus prudente avec mon fils, il avait un thérapeute, on était toujours à l’affût.

“En parlant beaucoup avec lui et maintenant nous avons une excellente relation, grâce à tout ce travail qui a été fait, évidemment ce sera toujours douloureux, ce sera toujours difficile, mais je pense que cela s’est avéré le meilleur possible parce que vous le voyez et c’est un gars super, je pense que cela valait vraiment la peine d’être aussi conscient de lui tous les deux, car nous savions que cela allait être douloureux “, a-t-il déclaré. Plutarque.

Pour Plutarco et Ludwika, le plus important est de faire équipe lorsque leur fils Nicolás a besoin d’eux, mais ils ne sont pas amis. (Spécial)

À propos de sa relation avec Ludwika, Haza a expliqué que “chacun vit sa vie, nous ne sommes pas amis, nous ne créons jamais d’amitié, nous sommes très différents, chacun a pris des chemins différents, mais quand il y a eu un problème nous faisons une équipe pour aider NicolasElle sait toujours qu’elle compte sur moi et je sais que je compte sur elle, c’est donc ce qu’il faut.

« Nous sommes partenaires dans ce projet et dans cette société appelée Nicolas, et nous l’avons très clairement, nous n’avons pas besoin de plus, il y a des moments où les couples deviennent amis plus tard, cela ne nous est pas arrivé, mais nous n’en avons pas besoin, je pense qu’elle a beaucoup d’amis et j’ai beaucoup d’amis, ” il ajouta Plutarque.