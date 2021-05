“Nous ne sommes pas favoris, mais nous avons ce qu’il faut pour nous battre pour le titre”

25/05/2021

À 23:43 CEST

L’entraîneur de Villarreal, Unai émeri, a déclaré mardi que lors de la finale de la Ligue Europa qui mesure Manchester United en Pologne mercredi, ils ne sont pas les favoris mais il est convaincu que son équipe a “ce qu’il faut pour se battre pour le titre”.

«Il y a dix mois, nous parlions des équipes favorites de la Ligue Europa. Manchester était le grand favori. Nous sommes des candidats. Nous avions l’air de pouvoir nous faufiler parmi les meilleurs et nous avons réussi. Nous sommes de sérieux prétendants au titre, mais ils sont favoris. Ils ont de grands joueurs et beaucoup d’histoire. Nous avons des arguments pour trouver nos vraies chances de remporter la coupea-t-il déclaré lors d’une conférence de presse.

Emery a souligné que la Ligue Europa est une compétition “très compliquée” car il y a de “grandes équipes” et que Villarreal a gagné une place parmi les plus grands. “Cela a été bien mérité. Nous voulons donner notre meilleure version, à travers nos qualités, façonnant notre idée du jeu”, a-t-il ajouté.

«Ce projet a de la crédibilité et de la reconnaissance. C’est un projet stable, qui a connu de grands moments. Il est conçu pour faire des choses importantes. Le club a brisé les barrières ces dernières années et cette saison, nous avons brisé le plafond des demi-finales. Nous sommes fiers, mais nous sommes responsables et nous voulons faire un pas. Nous voulons gagner le & rdquor;, a-t-il souligné.

L’entraîneur de Villarreal estime qu’ils doivent emmener le jeu dans leur pays et faire ressortir la personnalité, alors qu’il estime qu’ils doivent être supérieurs dans certaines phases du duel et contrecarrer les qualités individuelles et collectives de United pour qu’ils ne sortent pas.

«Toutes les finales sont différentes. Parfois des parties de favoris et parfois non. Être un favori n’a d’importance que dans le précédent. Pendant le match, l’ambiance et les opportunités que vous trouvez pendant le match sont très importantes », a déclaré Emery.

En ce sens, il a souligné qu’ils ont été “une équipe très fiable qui a trouvé de bonnes réponses.” Manchester United “peut se sentir comme un favori et avec la capacité de battre n’importe qui, mais nous avons des arguments pour jouer en finale & rdquor; , il ajouta.

Emery a révélé que Samu Chukwueze ne se rend pas au jeu, tandis que l’Argentin Juan Foyth “s’est entraîné normalement et sera disponible pour l’utiliser & rdquor;.

Concernant les pertes du rival, Unai Emery a souligné que Manchester est prêt à remplacer les joueurs blessés car il a “une très haute qualité” dans son effectif. “Nous respectons le rival et ses joueurs. Nous respectons la concurrence et le rival, mais à partir de là, nous voulons être nous-mêmes et imposer notre jeu sur le terrain”, a-t-il souligné.

«Je ressens l’obligation et la fierté de défendre Villarreal. À tout le club. À ce projet, qui est très grand. De cette responsabilité, je veux profiter de ce projet et défendre Villarreal en finale », a-t-il conclu.

1010587