“Nous ne sommes pas les favoris pour la promotion”

26/05/2021 à 18:15 CEST

Carles Rosell

Yan Couto est l’un des noms propres de ce Gérone, candidat à tout après avoir scellé son classement pour le barrage de promotion grâce à une série stratosphérique de sept victoires consécutives. Le Brésilien, absent au premier tour mais partant incontesté dans la deuxième partie du calendrier, a apprécié hier son bon moment personnel et aussi celui du groupe. Il n’a pas voulu aller au-delà du choc de ce dimanche à Carthagène, où l’équipe cherchera «la victoire»; pour essayer d’obtenir le “plus haut & rdquor; possible en classification.

«Heureux & rdquor; pour tout ce qu’il vit et après avoir «célébré»; Comme le mérite le billet pour la promotion, le vestiaire a le choc de Cartagonova entre ses sourcils. «Le plus important maintenant est de gagner les trois points, car plus on peut finir haut, mieux c’est. Il peut être décisif en demi-finale et aussi en finale hypothétique de monter au premier, donc on veut les trois points & rdquor;.

Il a gardé le discours lorsqu’on lui a demandé pourquoi il préférait dans le «play-off». Celui à regarder «match par match», sans réfléchir davantage. Et il a dit très clairement que «nous ne sommes pas les favoris», mais Gérone maintient «l’humilité»; cela vous a conduit là où vous êtes maintenant. «Il y a un mois ou deux, nous étions en panne, mais nous avons toujours été unis déjà une semaine après semaine sans rien remarquer d’autre. C’est ce qui nous a aidés à jouer de mieux en mieux & rdquor;.

L’amélioration de l’équipe vient de la main de sa progression en tant que footballeur. «Je suis arrivé physiquement mal après une longue quarantaine dans mon pays, mais tout le monde m’a beaucoup aidé. Ce n’était pas bien au début comme je le suis maintenant. Je comprends l’entraîneur. Je ne l’ai pas porté car je n’étais pas le Yan Couto de maintenant. Je m’améliore et cela l’a vu. Je donne ma meilleure version & rdquor;.

Il a déclaré que le changement de système «m’a beaucoup aidé & rdquor; et sa position préférée est celle de «voie», où il a une totale liberté d’attaquer et se sent «en sécurité»; car «Santi Bueno est toujours derrière moi et m’aide beaucoup». Malgré son évolution, Couto est exigeant et pense pouvoir donner beaucoup plus. «Je peux encore m’améliorer. J’ai joué à de bons matchs et dans d’autres je n’ai pas été aussi bon. J’obtiens un sept et demi ou un huit notes & rdquor;.

Bárcenas pourrait être en ‘play-off’

Thomas Christiansen et Sánchez Jara, entraîneurs du Panama, comptez sur Yoel Bárcenas pour les deux matches du se qualifier pour la Coupe du monde du Qatar en 2022 que la sélection contestera les 5 et 8 du prochain mois de juin. Cependant, Gérone travaille pour que le joueur soit libéré au moins dès le premier match, contre le faible Anguilla. Ainsi, en plus de jouer à Carthagène dimanche prochain, Bárcenas pourrait participer à la première étape du barrage de promotion et, plus tard, se rendre dans son pays, avec lequel il perdrait le retour. L’attaquant a accumulé 39 apparitions cette saison, a marqué 3 buts et entamé les neuf derniers matchs sans interruption.