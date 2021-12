« Nous ne sommes pas prêts à rivaliser »

L’entraîneur de l’AC Milan Stefano Pioli a admis que son équipe avait encore un long chemin à parcourir après une défaite 2-1 à domicile contre Liverpool.

Les Rossoneri avait besoin d’une victoire mardi pour avoir une chance de se qualifier pour les huitièmes de finale. La défaite les voit finir en bas de leur groupe et abandonner complètement l’Europe. Une erreur de leur buteur anglais en deuxième mi-temps a permis à Divock Origi de donner l’avantage à Liverpool.

S’adressant à Sky Italia, Pioli a déclaré : « Nous devons faire comprendre que le niveau en Europe est très élevé.

« Je connaissais la difficulté du groupe et du match de ce soir, malheureusement, nous n’avons pas donné un bon rythme au match et d’un point de vue technique ce n’était pas le nôtre. meilleure correspondance.

« Il y a de la déception parce que nous voulions rester en Europe.

Pioli est entré plus en détail sur les buts encaissés. Pour l’ouverture du score, Milan a tardé à réagir à une parade du gardien Mike Maignan. Pour le second, une passe latérale a vu Tomori perdre le ballon contre Sadio Mane près de sa propre surface.

Pioli a poursuivi : « Sur le premier, il est difficile d’être mieux placé, sur le rebond du gardien, il faut être plus prêt.

« Dans les deux buts que nous avons encaissés, nos erreurs étaient plus que la qualité des adversaires.

« Nous devons nous améliorer et faire moins d’erreurs. »

L’entraîneur de Milan a admis que son équipe est loin de rivaliser avec les meilleures équipes d’Europe. Les dirigeants de la Serie A ont perdu contre un Liverpool côté reposaient huit de leurs meilleurs XI, une indication du gouffre en classe.

Pioli a déclaré : « Nous ne sommes pas encore prêts à rivaliser avec des équipes comme Liverpool, qui est l’un des candidats pour remporter la Ligue des champions.

« Nous avons un long chemin à parcourir, nous le savons tous. Les fans ont été fantastiques, nous sommes désolés pour eux. Nous essaierons de faire mieux.

Le capitaine milanais satisfait de sa performance

Le capitaine de l’AC Milan, Alessio Romagnoli, pensait que son équipe avait fait une bonne performance malgré la défaite 2-1 contre Liverpool.

De retour dans la formation de départ en raison de l’absence pour blessure de Simon Kjaer, il n’a pas pu empêcher son équipe de perdre et d’abandonner complètement le football européen.

Romagnoli a déclaré à Mediaset : « Nous savions que c’était difficile mais nous avons fait un bon match. Nous avons commencé la première mi-temps fort, désolé d’avoir fait de notre mieux mais c’était un groupe très difficile.

Le capitaine était également réaliste lorsqu’il parlait de la longue liste des blessés de son équipe.

Il a déclaré : « Les blessures font partie du jeu. Celui qui a joué était prêt. Nous devions collecter quelque chose lors des matchs précédents, mais c’est comme ça que ça s’est passé. On aurait pu faire mieux à Liverpool et avec l’Atletico, il fallait être plus cynique.

« Ce n’était pas un groupe facile mais nous essaierons à nouveau l’année prochaine si nous méritons de nous qualifier. »

