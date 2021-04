“Nous ne sommes pas un match” Les textos du Capitol Rioter mènent à une arrestation ⋆ .

Les émeutiers du Capitole pourraient enseigner des leçons sur Comment se faire prendre. En plus de mener leur attaque en plein jour avec des caméras de nouvelles présentes, ils ont pris leurs propres photos et vidéos, publié leurs activités, y compris des preuves photographiques, sur les réseaux sociaux et se sont vantés auprès de leurs amis. Maintenant, un autre participant a été attrapé après s’être vanté d’un match potentiel sur un site de rencontre.

WASHINGTON DC – 6 JANVIER Des milliers de partisans de Trump ont violemment pris d’assaut le Capitole pour soutenir les affirmations et les mensonges sans fondement du président selon lesquels il a remporté les élections le 6 janvier 2021 à Washington DC. Trump a demandé à ses partisans, y compris des membres du groupe extrémiste chauvin masculin Proud Boys, de protester contre les résultats des élections. (Photo par Michael Robinson Chavez / The Washington Post via .)

Une capture d’écran remise au FBI par un utilisateur de Bumble a ensuite été utilisée comme preuve dans l’arrestation et la mise en accusation d’un certain Robert Chapman. Selon le Washington Post, l’échange a eu lieu une semaine après l’attaque, alors que de nombreux participants avaient déjà été arrêtés sur la base de preuves dans des publications sur les réseaux sociaux, ou de la famille et de connaissances reconnaissant leur visage dans les clips vidéo et les photos publiés, donc peut-être par Sur ce point, Chapman aurait dû être conscient que se vanter d’une activité criminelle était une affaire risquée.

L’image incluse dans les documents de facturation est maintenant devenue virale sur les réseaux sociaux.

Dans la capture d’écran, l’utilisateur anonyme de Bumble semble réprimander Chapman pour ne pas avoir répondu à une question qui n’est pas visible, puis Chapman répond: «J’ai pris d’assaut le Capitole. Je suis arrivé à la salle des statues. Il poursuit cela en se vantant d’avoir accordé des interviews au Washington Post et au Wall Street Journal.

«Nous ne sommes pas un match», écrit sa date potentielle – puis le dénonce.

Un homme de New York, Robert Chapman, a été accusé d’être entré dans le Capitole le 6 janvier. Le FBI a commencé à enquêter sur Chapman après avoir reçu un conseil de l’un de ses matchs de Bumble. Le FBI a inclus la capture d’écran de Bumble dans les documents de charge. pic.twitter.com/ctHHYk44a5 – Daniel Barnes (@dnlbrns) 22 avril 2021

Selon NBC New York, la police avait également reçu des informations sur un profil Facebook au nom de Robert Erick. Ils ont pu relier ce «Robert Erick» aux informations sur Robert Chapman et l’utiliser également lors de l’arrestation.