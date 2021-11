« Nous ne sommes plus cette Italie de l’Eurocopa »

17/11/2021 à 19:21 CET

Artur Lopez

Étonnamment, championne en titre de l’Euro 2020, l’Italie n’a pas encore scellé sa qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. De plus, il devra mériter sa place en barrages en mars prochain. Cette phase n’apporte pas de bons souvenirs à l’Azzurra, qui Il a déjà raté la Coupe du monde 2018 après avoir perdu en barrage contre la Suède. Les fantômes du passé reviennent en Italie.

L’équipe dirigée par Roberto Mancini a été dégonflée avec deux nuls séparés contre la Suisse, le rival direct des Italiens qui se sont qualifiés pour la Coupe du monde en tant que vainqueurs de groupe. D’autres revers inattendus comme les nuls contre la Bulgarie et l’Irlande du Nord ont coûté cher à l’Italie. En effet, le nul face aux Irlandais du Nord a coûté la première place du groupe C. Il n’y a plus aucune trace de l’optimisme et de l’enthousiasme qui ont inondé la péninsule italienne après avoir remporté son deuxième championnat d’Europe l’été dernier.

« Nous avons perdu de la générosité en cours de route et nous avons été vaniteux »

La voix autoritaire d’Arrigo Sacchi, ancien entraîneur des Italiens, a donné son diagnostic sur les problèmes qui affectent l’équipe nationale, qui fait face en mars à une égalité à pile ou face. Sacchi a analysé dans La Gazzetta les clés de la non-classification de l’Italie : « Ils étaient cuits mentalement. Le succès les a probablement quittés. Nous avons perdu de la générosité en cours de route et nous avons été vains dans la dernière ligne droite. Nous ne sommes plus cette Italie de l’Eurocup. En cours de route nous avons perdu de la générosité, de l’éclat, de l’enthousiasme et l’optimisme ».

Pourtant, le champion de deux Coupes d’Europe avec l’AC Milan donne aussi la recette pour revenir sur le chemin du succès : « Cet échec réduit le résultat à Wembley. Mais maintenant, il ne sert à rien de vous blâmer. Quand la peur frappe à la porte, nous faisons de notre mieux. »

Les plus critiques des résultats de l’équipe nationale italienne ont été les journaux du pays. De certains titres lapidaires comme Il Resto del Carlino avec « Quel désastre », à Il Matino revivant les fantômes du passé : « Cauchemar mondial ».