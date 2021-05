Nous ne verrons jamais une autre recrue comme Lewis Hamilton en F1 – Paddy Lowe

Paddy Lowe ne pense pas qu’une future recrue de Formule 1 pourra égaler les neuf podiums de Lewis Hamilton lors de ses neuf premières courses dans le sport.

Hamilton a rejoint McLaren en 2007 et s’est immédiatement annoncé comme l’un des principaux pilotes sur la grille, ayant tristement une relation difficile avec le champion du monde en titre Fernando Alonso à l’époque où ils étaient coéquipiers, les deux se disputant directement le titre depuis le même. garage.

Entré dans une équipe de tête juste après avoir remporté le championnat GP2 à la première tentative, Lowe dit que Hamilton a pu être sur le rythme à l’avant dès la première séance de sa carrière en Formule 1.

“Il est arrivé dans une forme formidable et a frappé le sol en courant”, a déclaré Lowe sur le podcast Beyond The Grid de F1.

«Neuf podiums lors de ses neuf premières courses – je ne crois pas que nous reverrons jamais cela pour une recrue. Il était donc déjà à un niveau très élevé depuis le jour de son arrivée en Formule 1, mais il s’est énormément amélioré pendant tout ce temps.

Lowe a identifié sa constance comme une raison de son succès considérable en Formule 1, donnant autant qu’il peut à chaque séance, aplanissant autant d’erreurs que possible et gardant sa détermination à gagner le plus de courses possible.

«Il ne reste plus rien sur la table d’un jour à l’autre», a ajouté Lowe. «Lewis est extrêmement talentueux, et l’une des caractéristiques des personnes extrêmement talentueuses est qu’elles savent généralement qu’elles le sont.

«Cela laisse parfois une marge de relaxation à certains moments quand ils pensent: ‘Je suis le meilleur, je suis assez bon, je vais le faire fonctionner, je vais le mener à bien.’

«Bien sûr, cela ne dépend pas toujours de vous. La chance jouera son rôle; le dérangement gênera votre talent. 2016 en a été un excellent exemple, où Lewis a eu une très mauvaise part de la malchance autour de la fiabilité, qui était en soi très rare, mais tout est venu dans son assiette.

«Et cela lui a beaucoup demandé. Malheureusement [he] n’en avait pas assez à la fin pour clôturer le championnat [to Nico Rosberg], donc je pense que c’est un exemple où il a appris que vous ne pouvez laisser aucune course sur la table. Vous devez tous les prendre, quelle que soit leur apparence.

