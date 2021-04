“ Nous ne voulons pas d’Imola en tant que musée, mais en tant que futur de la Formule 1 ”

Les organisateurs de la course à Imola sont déterminés à maintenir le circuit dans le calendrier de la Formule 1 au-delà de 2021, affirmant que le célèbre vieux circuit n’est «pas un musée» après une course passionnante le week-end.

L’Autodromo Enzo e Dino Ferrari a été utilisé pour la première fois en F1 en 1980, accueillant des courses jusqu’en 2006 avant d’être retiré du calendrier.

La pandémie a signifié que la Formule 1 a reconstitué un calendrier principalement en Europe pour minimiser les voyages lorsque cela était possible et Imola a été rétablie pour 2020, se poursuivant dans cette saison.

Les organisateurs ont profité de l’occasion pour faire connaître la région dans le monde grâce à la campagne Made in Italy. L’Émilie-Romagne est le berceau de la célèbre Motorsport Valley – qui relie Bologne, Modène et Maranello, en plus d’être à proximité de plusieurs pistes, y compris Imola et le légendaire site de moto Misano.

“Je suis content de cet événement, qui nous a permis de faire connaître encore plus le Made in Italy”, a déclaré le ministre italien des Affaires étrangères Luigi Di Maio à Sky Sport F1, par Formula Passion.

“Grâce à [president of Emilia Romagna, Stefano] Bonaccini et la région Émilie-Romagne pour avoir cru à l’étape Imola. Ce GP permet à la Motor Valley de représenter au mieux l’esprit du Made in Italy, qui sont des artisans et des petites entreprises.

«Toutes les plus belles choses produites par l’Italie, nous les avons annoncées devant des millions de spectateurs à travers le monde.

«Je recherche [Charles] Leclerc, [Carlos] Sainz. Nous portons tous [Michael] Schumacher dans nos cœurs. J’ai vu des courses avec Minardi, [Jean] Todt, [Stefano] Domenicali, idoles de mon enfance et de mon adolescence.

«Nous allons travailler pour avoir à nouveau un Grand Prix à Imola l’année prochaine. Cela doit devenir un arrêt fixe, avec Monza. Ils sont l’histoire de la F1. Nous ne voulons pas d’Imola en tant que musée, mais en tant que futur de la Formule 1. »

Imola est populaire parmi les pilotes pour sa nature rapide et fluide et Fernando Alonso en particulier a décrit le circuit comme étant «incroyable» dans les voitures modernes.

Les pensées de Di Maio ont été reprises par le président Bonaccini – qui est déjà allé directement au sommet pour essayer de maintenir Imola sur le calendrier de la Formule 1.

«J’ai d’abord parlé à Domenicali», a-t-il dit. «Qui dans le monde a un héritage comme celui-ci? Grandes marques automobiles, quatre circuits… nous avons trouvé une alliance avec le ministre Di Maio et le gouvernement italien. Le Made in Italy fait une différence dans le monde.

«L’Émilie-Romagne, avec son excellence, estime qu’elle est un élément fondamental, à commencer par la mécatronique et les moteurs. Leclerc nous a dit que cette piste est l’une des plus excitantes au monde. Nous espérons y être de nouveau l’année prochaine.

