« Nous ne voulons pas expulser Denis Suárez »

18/12/2021 à 14:29 CET

.

Le directeur sportif du Celta, Felipe Minambres, a démenti ce samedi, lors de son discours à l’assemblée générale des actionnaires, que le club envisage la vente du milieu de terrain Denis Suarez.

« Nous ne voulons pas le jeter dehors, c’est un joueur qui reste dans cette saison et une autre de son contrat avec nous », a expliqué le responsable de la zone sportive après avoir été interrogé par un actionnaire sur l’avenir de l’équipe des jeunes. .

En ce sens, il a rappelé qu’un ancien joueur du Barça est « normalement un titulaire & rdquor; avec Edouardo « Chacho& rdquor; CoudetC’est pourquoi il a encouragé les fans à profiter de son football « tant qu’il est ici avec nous ».

Divorce entre Denis Suárez et les dirigeants du Celta sont arrivés à la suite du départ du jeune homme Bryan Bugarin au Real Madrid l’été dernier.

Bougarin est représenté par une agence dans laquelle Denis Suarez est actionnaire.

Ainsi, le président et actionnaire maximum du club, Carlos Mouriño, accusé Denis pour « se positionner contre & rdquor; des intérêts de Celta et en faveur de son agence, et des mois plus tard, son petit-fils était Charles qui a partagé sur ses réseaux sociaux un fil d’un compte anonyme dans lequel la performance du milieu de terrain était critiquée.