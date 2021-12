« Nous ne voulons pas que le catalan soit une langue morte »

18/12/2021 à 18:17 CET

Elisenda Colell

Il a 80 ans et, muni d’une paire de cannes, il se lève pour lire le manifeste en faveur du modèle scolaire en Catalogne. « Je n’ai jamais pu étudier en catalan, je ne veux pas que notre langue entre dans l’histoire »dit Conchita. « Si on continue comme ça, les enfants finiront par étudier le catalan comme langue morte, je veux qu’il reste vivant », explique-t-il. Txell, mère de Pol et Jan venus de Vilafranca del Penedès pour participer à la marche. Javi, avec son partenaire et ses deux filles, soutient également la manifestation. « Sans l’immersion, je ne parlerais pas catalan », se défend. Comme eux, des centaines de personnes ont défilé dans les rues de Barcelone contre la décision de justice qui oblige les écoles catalanes à faire 25 % des cours en espagnol. Les parents d’une des classes qui appliquent la mesure depuis des jours sont également présents : la classe P5 de l’école Turó del Drac de Canet de Mar.

« L’immersion linguistique est vraiment une réussite, Pourquoi doit-il casser ? ça ne peut pas être ça les juges décident de notre politique linguistique« , il se plaint lvar Espi, avec un groupe d’amis sur la Plaza Tetuán, dix minutes avant le début de la manifestation organisée par la plateforme Som Escola. « Je devais chanter face au soleil, je suis allé à l’école rance, franquiste, en espagnol… Xavier Gomez.

L’un de ceux qui a renoncé à aller à l’esplai ce samedi est Xènia, une fillette de 10 ans de Vilafranca del Penedès. « Je vais à l’école Estalella. Mon arrière-grand-père a étudié là-bas et il y a de nombreuses années ils lui ont interdit d’étudier en catalan. Je ne veux pas que cela se reproduise », dit la fille. « C’est ça dans la cour, à la télé, dans les jeux vidéo, sur YouTube… tout est en espagnol », ajoute-t-elle. Pol, qui étudie en sixième année. « Quand je joue à des jeux vidéo avec des amis et que je parle espagnol, ma mère me corrige toujours », ajoute-t-il. Txell, sa mère, le confirme : « Le catalan est notre identité, si nous perdons du terrain dans les écolesSi nos enfants ne le parlent pas… ce sera une langue morte. »

Ramon Tomás, architecte à la retraite de 76 ans, l’a vécu dans sa chair. « J’ai appris le catalan à 35 ans, je ne l’ai jamais étudié à l’école, c’était interdit« , compte. Vicenç ni pourrait. Il est enseignant à la retraite, après 20 ans d’enseignement au primaire et 20 de plus au secondaire. « Sur le plan pédagogique, l’immersion est une réussite. Le problème est qu’il n’est pas bien appliqué. Ni les inspecteurs ne font pour que les enseignants ne changent pas de langue, ni ne baissent les ratios, ni n’embauchent plus d’enseignants… » il se plaint.

L’école de la polémique

L’association des parents d’élèves de l’école Turó del Drac de Canet de Mar était également présente à la marche. »Nous avons été enlevés et dépassés par toute cette lutte politique… je suis la fille de parents andalous, ma compagne est sud-américaine … à la maison nous parlons espagnol et nous aimons que ma fille apprenne le catalan à l’école« , explique la présidente d’Ampa, Monica Ruz. nous voulons défendre est le projet linguistique de l’école que nous avons décidé auprès de toute la communauté éducative. Et si quelqu’un veut le changer, venez le proposer « , dit-il. » De vraies atrocités ont été dites qui ne sont pas vraies. Nous nous voulons une école publique, catalane et laïque pour nos enfants, c’est pourquoi nous visons le Turó del Drac », explique Núria, l’une des mères de la classe P5 où ce ratio de 25 % est déjà appliqué.

Depuis la verrière d’un bus, et avec sa fille entre ses épaules, Javi applaudit les manifestants. Né en 1977, il dit que est allé à la première école à Mollet del Vallès (Vallès Occidental) où l’immersion a été appliquée. « Mes parents sont de Tolède, Je parle espagnol avec toute ma famille. Sans l’école, je ne parlerais pas catalan. Je suis là pour que mes enfants aussi aient ce droit », dit-il. Pendant ce temps, pendant la marche, on entend des chants en faveur de l’indépendance. « Honnêtement, aujourd’hui n’était pas le jour », se plaint Javi. Loriot, par contre, cela ne lui semble pas mal. « C’est un combat partagé… l’État veut mettre fin à notre identité. Je crois que s’il ne parlait pas le catalan Je n’aurais pas appris l’anglais, le français, l’italien si vite», raconte ce médecin de 28 ans qui a vécu en Italie, en France, aux États-Unis et au Canada.

La manifestation touche à sa fin. Ibhahima persiste dans la promenade Lluis Companys avec Marta Ferrer, votre professeur de catalan à l’école pour adultes. « Je Je suis arrivé du Sénégal il y a quatre ans, j’ai pas de papiers. Et je pense qu’il est très important d’apprendre le catalan », dit le garçon, qui il y a un an a cessé de travailler dans la couverture supérieure.Au Sénégal on parle six langues différentes mais seul le français est parlé dans les écoles, j’aime qu’ici on puisse apprendre le catalan« , Ajouter. Ferrer elle le regarde fièrement. « La manifestation d’aujourd’hui va bien. Mais nous devrions nous demander… Que faites-vous pour sauver le catalan ? »