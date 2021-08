Nous ne vous sauverons pas s’il frappe le ventilateur !’ Les États-Unis ont mis en garde le Royaume-Uni au milieu d’un raid secret à Kaboul pour sauver 150 personnes | Monde | Nouvelles

in

De hauts responsables de Whitehall ont par la suite confirmé que les soldats avec 2 et 3 Para – une partie des 900 soldats envoyés pour aider à gérer la sécurité pour l’évacuation épuisante – ne s’aventurent pas plus loin que l’hôtel Baron, le centre de traitement multinational pour les civils espérant obtenir un vol domicile.

La mission des forces spéciales, menée par Paras du Groupe de soutien des forces spéciales, le MI6, la CIA, les troupes d’élite américaines du Commandement des opérations spéciales conjointes et les forces spéciales françaises, a été coordonnée par une équipe de guerre électronique de l’US Navy et aidée par des drones américains.

Il était supervisé par le contre-amiral de la marine américaine Peter Vasely, un ancien SEAL et le plus haut officier américain à Kaboul.

Les forces britanniques auraient utilisé des véhicules abandonnés trouvés à l’ambassade britannique pour effectuer leur part de la mission, qui s’est déroulée en pleine nuit, alors qu’il y a moins de points de contrôle talibans.

Plus de 1 000 soldats, diplomates et membres du ministère de l’Intérieur britanniques ont travaillé sans relâche depuis le week-end dernier pour aider à sécuriser le passage des citoyens britanniques et des Afghans éligibles pour retourner en Grande-Bretagne.

Selon des sources de Whitehall, environ 3 000 citoyens britanniques et Afghans éligibles ont déjà été transportés en lieu sûr avec jusqu’à huit avions de transport militaire décollant chaque jour.

À la maison, l’opération a été soutenue par une cohorte 24 heures sur 24 de 250 gestionnaires d’appels et bureaucrates qui ont répondu à des milliers d’appels désespérés.

Hier soir, l’ambassadrice britannique Laurie Bristow, qui est restée à l’aéroport de Kaboul pour aider à traiter les demandes, a déclaré : « L’ampleur de cet effort est énorme et constitue sans aucun doute le plus grand défi international sur lequel j’ai travaillé en tant que diplomate.

« Des vies sont en jeu. Nous continuerons à travailler sans relâche pour faire sortir le plus rapidement possible les ressortissants britanniques, le personnel afghan et d’autres personnes à risque du pays, car nous soutenons également l’avenir à long terme de l’Afghanistan.

Le président Biden a déclaré publiquement qu’il pourrait prolonger la date limite du 31 août pour garantir que toutes les personnes éligibles puissent être évacuées.

Des sources de Whitehall ont confirmé qu’avec la contribution de 6 000 personnes des États-Unis à l’opération à l’aéroport, les troupes britanniques n’auraient aucune possibilité de rester après le retrait des États-Unis.

Mais hier soir, des sources haut placées ont averti que l’impatience croissante des talibans pourrait voir toute l’opération se terminer dès demain.,

C’est très bien de parler d’une date limite du 31 août, mais la vraie préoccupation est de savoir si les talibans nous permettront même de continuer la semaine prochaine », a déclaré l’un d’eux.

« Nous constatons une impatience croissante. »

Les candidats à la politique afghane de réinstallation et d’assistance (Arap) seraient encouragés à postuler même après le départ des dernières troupes.

Hier soir, le ministre des Forces armées, James Heappey, a déclaré aux anciens combattants qu’ils devraient être fiers de ce qu’ils ont accompli en Afghanistan.

Écrivant pour le Sunday Express, l’ancien officier d’infanterie, qui a effectué deux tournées dans le pays, a reconnu « la colère et la frustration » face à la façon dont les événements se sont déroulés en Afghanistan.

Mais il a déclaré : « Nous avons donné à une nation déchirée par la guerre un avant-goût de la liberté. Nous leur avons donné un espace pour une éducation qui ne peut jamais être enlevée. Qui sait si notre héritage survit maintenant, mais nous ne devons jamais cesser d’être fiers de ce que nous avons fait et de la différence que nous avons faite.