Nous n’étions pas assez rapides, admet O’Ward après avoir perdu la troisième place dans le dernier tour · .

Bien qu’il ait mené 17 tours de l’Indianapolis 500 et terminé quatrième, Patricio O’Ward a admis que McLaren SP n’était pas assez rapide pour gagner dimanche.

“Nous étions dans la lutte toute la journée”, a déclaré O’Ward, qui a d’abord pris la tête au 78e tour et était en lice avec les leaders Helio Castroneves et Alex Palou jusqu’à la fin. « Je pense que nous avons fait une course parfaite, nous n’étions tout simplement pas assez rapides à la fin.

« Quand ils nous ont lâchés, je n’ai pas tout à fait rattrapé Álex et Hélio. Nous avons du travail à faire pour notre retour l’année prochaine.

Simon Pagenaud a relégué O’Ward à la quatrième place lors de la dernière tournée. “Évidemment, ça brûle un peu de perdre la troisième position dans le dernier tour”, a déclaré O’Ward, “mais j’essayais tout ce que je pouvais pour essayer de gagner cette chose pour l’équipe Arrow McLaren SP.

« Nous reviendrons à la prochaine course et espérons faire mieux. Nous devrions être très fiers du travail que nous avons accompli, mais il y a certainement plus à faire. »

Taylor Kiel, président de McLaren SP et stratège pour O’Ward, a estimé que son pilote avait bien fait de remonter régulièrement de la 12e place sur la grille.

“Pato a eu une excellente voiture dès le début”, a déclaré Kiel, “nous avons eu un très bon arrêt au stand sur le premier jaune [on lap 32] cela nous a propulsé dans les sept ou huit premières voitures et à partir de là, ce n’était qu’une progression constante vers l’avant du peloton.

«Il a été fort toute la journée et ce n’était certainement pas la fin que nous aurions aimée. Je pense que nous avons tout fait en équipe pour nous mettre en position d’avoir une chance de gagner. Nous n’avons tout simplement pas pu rattraper les deux gars devant nous, donc c’était décevant et nous avons évidemment perdu une place dans le dernier tour pour terminer quatrième.

