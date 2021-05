Nous n’étions pas aussi rapides que Ferrari ou McLaren en course

Esteban Ocon a déploré le manque de rythme de course dans son Alpine après avoir vu une cinquième place sur la grille se transformer en une P9 au Grand Prix d’Espagne.

Le Français a été impressionnant en qualifications pour un deuxième week-end consécutif sur le Circuit de Barcelone-Catalunya, mais a eu du mal à faire fonctionner l’ambitieuse stratégie à guichet unique de l’équipe, avec Sergio Perez, Daniel Ricciardo, Carlos Sainz et Lando Norris tous capables de terminer devant lui malgré un départ plus bas sur la grille.

Ocon peut être satisfait des deux points qu’il a pu retirer de la course, son coéquipier Fernando Alonso était 17e, mais ce n’était peut-être pas le résultat qu’Alpine recherchait après une séance de qualification aussi prometteuse qui a vu les deux pilotes dans le top dix.

«Ce fut une course difficile aujourd’hui», a-t-il déclaré. «Nous avons quelques points à revoir car nous n’étions pas aussi rapides que les Ferrari ou les McLaren en course.

«Ce qui est positif, c’est que l’an dernier ici, nous n’avons pas marqué de points et cette année, nous en repartons avec deux. Ce n’est pas l’idéal après les qualifications, mais nous allons le prendre et passer à la prochaine course. Nous avons encore du travail à faire sur le rythme de course et, comme toujours, des choses à discuter pour nous améliorer.

«On verra comment on fait autour de Monaco, c’est génial qu’on y retourne, et on y va avec une certaine motivation pour avoir un meilleur résultat.»

Le directeur exécutif d’Alpine, Marcin Budkowski, a fait écho aux propos d’Ocon concernant le déficit envers Ferrari et McLaren, mais a salué les compétences du Français en matière de gestion des pneus.

“Après une qualification très positive, ce résultat de course n’était clairement pas ce que nous espérions”, a déclaré Budkowski.

«Nous avons perdu quelques places au départ, deux pour Esteban et une pour Fernando. Nous étions assez attachés à une stratégie à guichet unique et nous avons essayé de la faire fonctionner. Cependant, il a été assez difficile d’arriver au bout avec le deuxième train de pneus, Esteban ayant réussi à récupérer deux points après quelques courageux derniers tours.

«Fernando a manqué de pneus à la fin, le laissant hors des points. Nous n’avions pas le rythme pour nous battre avec Ferrari ou McLaren dans la course aujourd’hui, ce qui nous donne un domaine sur lequel nous concentrer et trouver de nouvelles améliorations. Néanmoins, nous avons marqué deux points sur les équipes derrière nous dans le championnat des constructeurs. Dans l’ensemble, cependant, nous espérions plus de cette course.