« Nous n’étions pas nerveux et nous avons attendu le bon moment »

10/10/2021 à 23:51 CEST

Karim Benzema, l’attaquant du Real Madrid, a soulevé son premier trophée avec l’équipe de France senior ce dimanche lors de la finale de la Ligue des Nations contre l’Espagne (1-2) et a souligné que l’essentiel était qu’ils ne deviennent pas « nerveux » d’attendre « le droit ». moment ».

« Le destin des grandes équipes est ne soyez pas nerveux et attendez le bon moment. Et c’est ce que nous avons fait », a déclaré Benzema, auteur du but qui a égalisé le match, aux micros de ‘TF1’.

« Sur le plan collectif et individuel je voulais vraiment gagner un trophée avec la France, on a fait preuve de caractère, on a tout laissé devant une équipe très forte« il ajouta.