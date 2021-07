“Nous nions fermement de telles affirmations”: la maison de production d’Aamir Khan dans un village jonché de déchets au Ladakh

in

Laal Singh Chaddha devrait sortir sur grand écran à Noël (Photo: IE)

La star de Bollywood Aamir Khan et l’équipe du prochain film Laal Singh Chaddha ont récemment été critiqués pour avoir prétendument jonché le village du Ladakh et laissé des déchets après le tournage du film dans le village de Wakha dans le territoire de l’Union du Ladakh. Un utilisateur de Twitter nommé Jigmat Ladakhi le jeudi 8 juillet a partagé une vidéo du village (où le tournage avait eu lieu) après le départ de l’équipe et a fustigé l’acteur et l’équipe du film en disant : Laal Singh Chaddha) a laissé pour compte les villageois de Wakha (Ladakh). L’acteur (Aamir Khan) parle lui-même de la propreté environnementale dans son émission Satyamev Jayate mais c’est ce qui arrive quand il s’agit de lui-même”.

Quelques minutes après le téléchargement de la vidéo, Internet a commencé à réagir à la vidéo avec des commentaires furieux et à citer des tweets et a commencé à exiger des poursuites judiciaires contre l’action. La vidéo a jusqu’à présent obtenu quelque 26,3 000 vues sur Twitter et compte.

La maison de production d’Aamir Khan a maintenant publié une déclaration officielle réfutant les allégations faites par l’utilisateur sur ses plateformes de médias sociaux. Dans une déclaration publiée sur les poignées officielles d’Instagram et de Twitter, les réalisateurs du film ont déclaré que toutes les accusations contre l’acteur et son équipe étaient fausses et qu’ils ont veillé à ce que l’emplacement soit maintenu « sans déchets » à tout moment. La lettre indiquait également qu’à la fin de la journée, il y avait une nouvelle vérification de l’ensemble de l’emplacement pour s’assurer qu’aucun déchet n’était laissé sur le lieu de tir. « Nous nions fermement de telles affirmations. Notre site est toujours ouvert aux autorités locales compétentes pour effectuer des contrôles à tout moment », a conclu le communiqué.

L’acteur Aamir Khan, qui a récemment annoncé son divorce avec Kiran Rao, tourne actuellement le film avec Naga Chaitanya, une superstar à part entière de l’industrie cinématographique du sud de l’Inde, au Ladakh. Réalisé par Advait Chandan, Laal Singh Chaddha a une distribution exceptionnelle, dont Mona Singh et Kareena Kapoor Khan dans le rôle principal. Le film est le remake officiel en hindi de Forrest Gump (blockbuster de 1994) avec Tom Hanks. Il (Tom Hanks) a également remporté un Oscar du meilleur acteur dans un rôle principal.

Si l’on en croit les sources, alors Shah Rukh Khan et Salman Khan apparaîtront également dans des rôles de camée dans le film. Laal Singh Chaddha, le film présenté comme la sortie la plus attendue de cette année, devrait sortir sur grand écran à Noël.

