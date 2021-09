Nous n’obtiendrons peut-être pas ces nouveaux MacBook Pro dès que nous l’aurions espéré, mais cela vaudra la peine d’attendre

Les rumeurs d’une actualisation imminente du MacBook Pro continuent de tourbillonner à l’approche de la saison de l’iPhone 13, mais la plus récente de ces rumeurs suggère que ces nouvelles machines pourraient ne pas être aussi imminentes que nous l’avions espéré. Mais même si nous devons attendre un peu plus longtemps que prévu, ne vous inquiétez pas. Cela mérite d’attendre.

Certaines personnes avaient suggéré que le nouveau rafraîchissement du MacBook Pro à mini-LED LED pourrait être avec nous dans quelques semaines. Mais cela semble maintenant de plus en plus improbable, avec un nouveau rapport indiquant novembre comme une fenêtre potentielle. Mais ne vous inquiétez pas. Encore une fois, ça vaudra la peine d’attendre.

Bien sûr, certaines personnes peuvent avoir de l’argent MacBook Pro en train de brûler un trou dans leur poche, impatient d’avoir leur prochaine machine. Mais, bien sûr, les rumeurs de retards ne sont jamais amusantes – bien qu’il soit impossible de retarder quelque chose qui n’a pas encore été annoncé ! – mais ces choses arrivent. Et ne vous inquiétez pas, comme je l’ai dit, ça vaudra la peine d’attendre.

Le nouveau MacBook Pro vaudra la peine d’attendre en raison de ce qu’il promet d’apporter. Ce sera la plus grande actualisation que le MacBook Pro ait vue depuis un certain temps, et non seulement il aura l’air neuf et sera plus rapide que jamais, mais il verra également le retour de certaines grandes fonctionnalités qui sont AWOL depuis bien trop longtemps.

Si ce que nous avons entendu s’avère exact, ces nouveaux MacBook Pro seront disponibles dans des configurations de 14 et 16 pouces, ce qui signifie que le plus petit écran est désormais plus grand grâce, vraisemblablement, à des cadres plus petits. C’est toujours une bonne chose.

Ensuite, nous avons la performance. Les rumeurs d’une puce A1X conçue par Apple s’accompagnent de murmures d’énormes quantités de RAM – jusqu’à 64 Go, en fait. Dix cœurs, dont huit de la variété haute performance. Cela ressemble à une bête de machine, et on nous dit même que nous devrions également nous attendre à pouvoir obtenir les mêmes spécifications dans les deux machines.

J’ai entendu dire que vous aimiez aussi les ports ? Ces cahiers sont censés les avoir. Et pas seulement les ports USB-C auxquels votre MacBook Pro est habitué. Ces machines actualisées sont configurées pour arborer des ports HDMI et même un emplacement pour carte SD pour votre appareil photo. Une certaine forme de MagSafe pourrait également figurer dans les cartes, selon qui vous écoutez.

Ensuite, il y a le changement qui a déclenché ces rumeurs en premier lieu – cet affichage. Le passage d’Apple à la technologie mini-LED devrait permettre des lunettes plus fines, une luminosité améliorée et des performances de contraste plus fortes. Toutes les choses qui sont une bonne idée sur un écran, en particulier sur un ordinateur portable de niveau professionnel. Le rafraîchissement de l’écran à lui seul pourrait suffire à en faire les meilleurs MacBook de tous les temps.

Quoi d’autre? Il a été question d’un nouveau design de châssis qui pourrait signifier un look plus plat. Oh, et Apple est censé abandonner la Touch Bar cette fois-ci. Il est peu probable qu’il soit manqué.

La seule chose potentielle qui pourrait mettre un frein à la procédure maintenant est le prix. Nous n’avons aucune idée de combien cela coûtera, mais nous pouvons au moins espérer que les prix ne rebondiront pas avec cette actualisation sans les coûteuses puces Intel à l’intérieur. Il faudra cependant attendre pour en être sûr.

Attendre quand ? Les dernières informations indiquent que vers la fin octobre ou en novembre, ce qui ressemble plus à un Mac que les espoirs précédents d’une fenêtre de septembre. Donc, non, personne n’aime attendre un nouvel ordinateur. Mais les bonnes choses arrivent à ceux qui attendent !

Et ne vous inquiétez pas. Cela mérite d’attendre.