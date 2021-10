« Nous nous attendions à ce que McLaren soit plus fort » · .

Charles Leclerc a été surpris de se qualifier sur la deuxième ligne de la grille pour le Grand Prix des États-Unis après s’être attendu à ce que les rivaux de Ferrari, McLaren, les dépassent.

Lui et son coéquipier Carlos Sainz Jnr ont battu les deux pilotes McLaren en qualifications. Leclerc a pris la cinquième place sur la grille mais partira quatrième après que Valtteri Bottas ait écopé de sa pénalité sur la grille.

« Je suis très content d’aujourd’hui », a déclaré Leclerc, « même si j’étais plutôt content de ma P5 parce que je pense que la P4 a un peu moins d’adhérence ici. Mais ça va, je vais prendre ça.

Avant le début du week-end, Leclerc pensait que le Circuit des Amériques conviendrait mieux à McLaren qu’à Ferrari.

« C’était une surprise car nous nous attendions à ce que les McLaren soient plus fortes que nous ce week-end sur cette piste et ce n’est pas le cas pour l’instant », a-t-il déclaré. « Nous devons encore faire une bonne course demain mais c’était une surprise pour nous d’être devant eux en quali. »

Il était également soulagé de rebondir après une séance d’essais finale difficile. «Ce fut une excellente fin à une journée difficile, a dit Leclerc. « En FP3, j’ai perdu confiance dans la voiture, surtout dans la deuxième manche de FP3 où j’ai perdu l’arrière pratiquement partout.

« Ensuite, grâce aux qualifications, j’ai repris confiance en moi et j’ai réussi à boucler ce tour dans le dernier tour. Donc je suis très, très heureux.

Alors que Leclerc débutera la course avec des pneus à gomme moyenne, son coéquipier Sainz utilisera des pneus tendres. Leclerc a déclaré qu’il s’était qualifié sur les médiums en Q2 car il voulait utiliser ce pneu en premier au cas où il ne pourrait pas établir un temps au tour assez rapide et devrait passer aux softs.

« Parce que j’avais un peu de mal en Q1 de mon côté, nous sommes allés sur un médium un peu tôt pour ensuite faire du soft après cela », a-t-il expliqué. « Je pense que Carlos était un peu plus confiant qu’il pourrait faire le tour de la deuxième manche avec le médium. C’était donc l’idée derrière cela.

« Mais de mon côté, en fait, j’ai pris confiance en Q2 et j’ai réussi à très bien faire ce tour le premier tour de Q2 et nous avons réussi à passer avec ce milieu, ce qui était une bonne surprise. »

Annonce | Devenez un partisan de . et passez sans publicité

Grand Prix des États-Unis 2021Parcourir tous les articles du Grand Prix des États-Unis 2021

Partagez cet article de . avec votre réseau :