Nous nous attendons à ce que Link franchisse bientôt la résistance de 28,3 $

TL;Répartition DR

L’analyse des prix des maillons de chaîne est plutôt haussière. LINK/USD se négocie à 25,9 $ La résistance pour LINK se situe à 28,3 $.

Selon l’analyse des prix de Chainlink, le prix augmente régulièrement pour le cinquième jour consécutif. Le prix a dépassé le plus haut de la semaine dernière en raison de la dynamique haussière, atteignant la limite supérieure de sa valeur à partir de 25 $. La résistance pour LINK/USD est prévue à 28 $.

Graphique des prix LINK/USD à 1 jour : les taureaux violents activent de nouveaux gains

La tendance haussière semble être forte pour Chainlink, car la pièce est entrée dans un canal haussier et connaît une tendance haussière constante. L’analyse de l’action des prix suggère que le support pour LINK/USD existe à 25,7 $ (le niveau de support horizontal).

Les taureaux seront confrontés à une résistance à 28,3 $ (le niveau de résistance horizontal), qu’ils n’ont pas encore percé. S’ils y parviennent, cela signifie que LINK/USD a un potentiel de gains supplémentaires.

Source : TradingView

La fourchette de prix pour LINK/USD se rétrécit, car les bandes de Bollinger indiquent une convergence lente, suggérant que la valeur du commerce est restreinte. Selon le graphique à 1 jour, la hausse des prix s’est arrêtée mais a repris en petites quantités par rapport aux deux jours précédents.

29 $ est le niveau de résistance pour LINK/USD, et 22,9 $ est le niveau de support, car les bandes de Bollinger supérieure et inférieure sont visibles à ce prix.

Le RSI se situe dans la moitié supérieure de la zone neutre, à l’indice 54, sur une pente ascendante modeste. L’indicateur a montré une lente augmentation de l’activité d’achat depuis le 14 octobre.

Graphique d’analyse des prix LINK/USD sur quatre heures : faible volatilité

Le graphique des prix Chainlink de 4 heures indique que les ours n’ont pas été en mesure d’empêcher le rebond haussier de la session précédente, la fonction de prix étant désormais en hausse après une forte baisse pendant huit heures consécutives.

Le graphique en données de 4 heures indique que la volatilité a également diminué, les bandes de Bollinger convergeant fortement, suggérant un mouvement de prix serré dans les heures à venir. La moyenne est de 27 $, représentée par la bande supérieure à 28 $ et la bande inférieure à 26 $.

Le RSI a progressivement augmenté hier, atteignant l’indice 65 après avoir passé un certain temps dans le bas de la zone neutre. L’indicateur est en hausse et a franchi la barre des 50%, suggérant que les acheteurs et les vendeurs sont actifs.

Dans la zone neutre, le RSI est à l’indice 56,9, indiquant un marché équilibré entre acheteurs et vendeurs avec une légère préférence pour les acheteurs.

Les indicateurs techniques les plus importants sont en hausse, avec 14 indicateurs technologiques distincts à noter, tels que les moyennes mobiles à court terme, à mesure que le prix approche et dépasse la moyenne mobile de 4 heures, suggérant un croisement. Les oscillateurs MACD et Momentum indiquent également une tendance à la hausse.

Analyse des prix des maillons de chaîne : Conclusion

L’analyse des prix Chainlink indique que le prix sera moins volatil dans les heures/jours à venir à mesure que la volatilité LINK/USD diminue. Selon les indicateurs techniques, cependant, le prix du LINK/USD continuera d’augmenter dans les prochaines heures.

Clause de non-responsabilité. Les informations fournies ne sont pas des conseils commerciaux. Cryptopolitan.com décline toute responsabilité pour les investissements effectués sur la base des informations fournies sur cette page. Nous recommandons fortement une recherche indépendante et/ou une consultation avec un professionnel qualifié avant de prendre toute décision d’investissement.