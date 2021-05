“Nous nous battons pour le premier titre depuis longtemps”

22/05/2021 à 20 h 59 CEST

Mario Gaspar, capitaine de Villarreal, a concentré son regard sur la finale de la Ligue Europa après avoir été retracé par le Real Madrid lors de la dernière journée de LaLiga Santander et terminé en position de “ Conference League ”, et a assuré qu’ils se battaient pour un longtemps. le premier titre “dans l’histoire du club.

“Nous sommes ravis de remporter le premier titre de l’histoire du club. De nombreux joueurs se battent depuis longtemps depuis ce moment », a-t-il déclaré dans Movistar +.

“Faire une analyse à chaud est difficile. Nous devrons garder un œil sur toute la saison. Nous avons eu une étape dans laquelle nous avons beaucoup dessiné, avec beaucoup de blessures. Il y a eu de l’usure et nous devons nous pousser pour atteindre l’Europa League dans le futur », a-t-il ajouté.

Le capitaine de Villarreal a regretté d’avoir terminé septième, sans atteindre ses buts en championnat. “Nous avons beaucoup joué en championnat. Jouer contre un adversaire comme Madrid est une bonne préparation pour jouer mercredi.”

«Nous avions l’objectif de terminer cinquième ou sixième, mais cela n’a pas été le cas. A la mi-temps, nous savions que là-bas, nous étions un peu plus chers. Les informations sont arrivées au fur et à mesure que les choses se passaient pour prendre des risques. Le Real Madrid est une grande équipe et ils savent gérer ces situations. La première mi-temps, nous étions meilleurs, dans la seconde ils nous ont mieux serrés et nous avons joué plus directement. ”