Rampraveen Swaminathan, directeur général et PDG de Mahindra Logistics Ltd

Mahindra Logistics Ltd, la branche logistique du groupe Mahindra et Mahindra (M&M), réduit progressivement la contribution de l’activité automobile de M&M pour faire place à davantage d’affaires provenant des secteurs axés sur la consommation à mesure que les besoins en solutions intégrées de bout en bout augmentent . Rampraen Swaminathan, directeur général et PDG de Mahindra Logistics Ltd, a déclaré à Shubhra Tandon que la société a également prévu d’importants investissements dans le domaine de l’entreposage. Extraits édités :

Q. Malgré l’élan et la croissance du secteur de la logistique, les chiffres du premier trimestre sont restés un peu modestes. Quelles étaient les principales raisons ?

A. Les blocages régionaux, les coûts élevés des produits de base et les prix du carburant ont eu un impact sur la demande sur les marchés finaux. Séquentiellement, le chiffre d’affaires et la rentabilité ont diminué en partie en raison d’ajustements saisonniers et de l’impact de la deuxième vague de Covid sur nos marchés finaux. Au cours du trimestre, nous avons assisté à une baisse des volumes en raison des restrictions de mouvement des biens non essentiels pendant la majeure partie des deux premiers mois du trimestre.

Q. Mahindra Logistics a réduit la contribution des affaires provenant de M&M, qui est maintenant de 52%. Quelle sera la part de M&M à l’avenir et pourquoi ?

R. Alors que nous continuons d’accroître notre expertise et de renforcer nos services et nos clients dans le segment automobile, y compris M&M, nous nous sommes concentrés sur l’expansion de notre part d’activité hors M&M. Nous nous concentrons particulièrement sur les secteurs axés sur la consommation comme FMCG, pharma, e-commerce, où nous voyons une grande opportunité de croissance et l’exigence de solutions intégrées de bout en bout. Notre concentration sur ces marchés verticaux s’ajoute déjà à nos clients non automobiles, et nous pensons que ce gâteau augmentera encore dans les années à venir.

Q. Selon des rapports d’analystes, MLL vise un chiffre d’affaires de Rs 10 000 crore au cours des quatre à cinq prochaines années, l’entreposage contribuant à Rs 3 000 crore. Comment comptez-vous y parvenir ?

R. Dans le cadre de notre stratégie, nous nous concentrons sur le renforcement des capacités qui seront de classe A, de grands entrepôts multi-utilisateurs « Construits sur mesure ». Nous sommes sur la bonne voie pour mettre en service près de 4 millions de pieds carrés de tels espaces au cours de cet exercice. Nous avons des installations à venir dans des endroits comme Luhari, Chakan et Hyderabad, entre autres. Le deuxième moteur est la focalisation sur les solutions et les services à valeur ajoutée, qui seront le moteur de la croissance du chiffre d’affaires et de la marge. Nous nous concentrons sur des solutions intégrées, en particulier dans le domaine du commerce électronique et de la consommation, dans lesquelles la MLL fournira des services de bout en bout, notamment le transport du premier, du milieu et du dernier kilomètre et la gestion complète de plusieurs niveaux d’entreposage. Notre objectif est d’ajouter 10 millions de pieds carrés d’espace d’entreposage d’ici mars 2024. Nous constatons que la demande augmente non seulement dans les villes de niveau 1, mais s’étend déjà aux villes de niveau 2 et -3. Nous avons l’intention de commander un ajout d’espace global de 12 à 15 millions de pieds carrés au cours des cinq prochaines années.

Q. Même avec la faiblesse du segment automobile de MLL, la société a connu une bonne croissance provenant de FMCG, du commerce électronique et de la pharmacie. Est-il prévu de se concentrer davantage sur ces segments ?

A. Du côté de la chaîne d’approvisionnement, nous travaillons constamment à l’expansion de notre croissance grâce à nos offres de solutions intégrées sur le marché non automobile, notamment autour du commerce électronique, des biens de consommation durables, du commerce électronique, de la pharmacie, car nous les considérons comme industries axées sur la consommation, ce qui, selon nous, nous fournira l’occasion de créer une stratégie de croissance équilibrée à long terme. Nous continuons à nous concentrer sur la fabrication, mais aussi à investir sur ces marchés. Nous nous concentrons également sur les activités d’expédition de fret, qui ont connu une croissance agressive pour nous. Nous pensons que les chaînes d’approvisionnement transfrontalières évolueront de manière significative.

Q. Quelles sont les perspectives pour FY22 et quelles sont certaines des tendances clés à surveiller dans MLL ?

R. Nous nous concentrons sur le remodelage de notre entreprise pour les perturbations internes, puis nous essayons en quelque sorte d’être agiles pour répondre à différentes catégories de demande. Certaines des tendances clés seraient la croissance du commerce électronique et de la vente au détail omnicanal, des chaînes d’approvisionnement résilientes, une croissance de l’entreposage et de la logistique d’exécution, une transition vers la logistique multimodale, l’intégration des services et des technologies

Q. Le secteur de la logistique a également connu une bonne dynamique d’embauche compte tenu de la croissance qu’il a connue au cours de la dernière année et elle va augmenter. Quelles sont les perspectives d’embauche chez MLL?

R. Au cours de la dernière année, nous avons également constaté une augmentation des emplois saisonniers. Alors que MLL a employé 10 100 personnes sur une base saisonnière au cours de l’exercice 21, un nombre important de ces employés a été conservé dans diverses opérations. En plus de cela, l’entreprise est fière d’ajouter 40 % de personnel à ses effectifs tiers pendant la pandémie. Conformément à notre feuille de route quinquennale sur la diversité, l’équité et l’inclusion, au cours de la dernière année, nous avons également intégré d’anciens militaires, de l’armée de l’air et de la marine, principalement pour de grandes opérations sur le site du client. Notre politique LGBTQ+ nous a amenés à embaucher un certain nombre de collègues de la communauté à travers le pays au cours de l’exercice 21. De plus, nous avons observé une tendance à la hausse en embauchant plus de 40 femmes dans le cadre de ce programme à ce jour et le plan est de porter ce nombre à 50 d’ici la fin de 2021.

