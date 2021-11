Nous nous concentrons sans relâche sur l’innovation : Nachiket Sukhtankar, MD, DXC Technology

Nous pouvons rapidement comprendre tous les défis potentiels, mobiliser les bons experts et, une fois le problème résolu, mettre en œuvre tout apprentissage dans des paysages similaires. (Image représentative)

DXC Technology est une entreprise de technologie américaine qui fournit des services informatiques B2B. Il compte environ 130 000 employés dans plus de 70 pays dans ses centres mondiaux d’innovation et de livraison ; le plus important d’entre eux est l’Inde, suivi des Philippines, de l’Europe centrale et du Vietnam. « Les services informatiques ouvrant la voie à la technologie via l’automatisation, l’analyse prédictive, l’IA/ML, il est très important d’attirer et de retenir les meilleurs talents », a déclaré Nachiket Sukhtankar, directeur général – Inde, DXC Technology, à Sudhir Chowdhary dans une récente interview. . Extraits :

Quelle est l’importance de l’activité indienne pour l’entreprise ?

Notre modèle Global Innovation and Delivery Center (GIDC) est une construction clé au sein de DXC. La construction GIDC, qui comprend l’Inde, les Philippines, le Vietnam et des centres en Europe de l’Est, permet à nos clients de bénéficier de trois dimensions clés : le talent, l’échelle, l’excellence de la livraison et l’innovation. Les services informatiques ouvrant la voie à la technologie via l’automatisation, l’analyse prédictive, l’IA/ML, il est très important d’attirer et de retenir les meilleurs talents. DXC a une longue association avec l’Inde. Nous recherchons les talents dont nous avons besoin sur nos campus préférés ainsi que dans le vivier de talents expérimentés.

La deuxième dimension est une concentration incessante sur l’excellence pour nos clients et collègues. Chez DXC, nous résolvons, mettons en œuvre, modernisons et gérons certains des environnements informatiques les plus complexes des entreprises, et une grande partie de cela est effectuée dans les GIDC. Un autre avantage pour nos clients est de développer des connaissances et une expertise plus approfondies via la construction de notre gamme de services, non seulement avec quelque 650 clients que nous servons depuis l’Inde, mais pour tout le travail que nous effectuons dans DXC dans le monde. Nous pouvons rapidement comprendre tous les défis potentiels, mobiliser les bons experts et, une fois le problème résolu, mettre en œuvre tout apprentissage dans des paysages similaires.

La troisième dimension est l’innovation. C’est au cœur de tout ce que nous faisons chez DXC. La combinaison des bons talents, la complexité et la variété des défis que nous relevons, et l’échelle du GIDC créent l’environnement parfait pour l’innovation. Nous cherchons constamment à améliorer ce que nous faisons chaque jour pour nos clients – de la formation aux nouvelles technologies, en permettant aux équipes de partager des expériences et des meilleures pratiques, en comprenant les raisons du succès d’un projet et les problèmes qui se sont avérés difficiles fournissent des informations et des opportunités d’innover. .

Comment DXC aide-t-il les entreprises à combler les lacunes technologiques ?

DXC transforme les entreprises des clients en utilisant la bonne technologie et l’excellence de la livraison. La pile technologique d’entreprise de DXC comprend notre expertise dans les domaines de l’assurance BpaaS et BPO, de l’analyse et de l’ingénierie, des applications, du cloud, de la sécurité, de l’externalisation informatique et du lieu de travail moderne.

Nous tirons parti de nos forces pour transformer les entreprises de nos clients en concevant et en mettant en œuvre des solutions technologiques. En plus de résoudre les défis de nos clients, nous déployons les meilleurs talents de DXC sur les comptes clients. Cela fait partie de notre investissement continu dans nos clients, des meilleurs talents à la technologie de pointe.

Nous sommes conscients que nous ne pouvons offrir l’excellence que si nous sommes simplifiés dans la façon dont nous opérons à la fois en externe avec nos clients et en interne avec nos collègues. Nous adoptons les outils et la technologie nécessaires pour simplifier notre entreprise. Même pendant la crise sanitaire mondiale, nous avons dû repenser nos stratégies, mais la livraison n’a pas été impactée et nous avons soutenu nos clients.

Le travail à domicile devenant la nouvelle norme, les entreprises sont confrontées à de nombreux défis tels que les problèmes de sécurité…

Alors que le travail virtuel peut être considéré comme une nouvelle norme maintenant, même avant la crise actuelle, DXC soutenait déjà un modèle commercial où nombre de nos collègues avaient la possibilité de travailler à distance. D’une certaine manière, nous étions bien préparés. Nous nous efforçons de fournir à nos employés les outils, les capacités et les conseils nécessaires tout en travaillant virtuellement, tout en respectant la vie privée de nos clients. La sécurité des données, tant pour DXC que pour nos clients, est primordiale.

