Nous nous concentrons sur l’identification des fondateurs aberrants : Nitin Sharma, partenaire, Antler India

Nitin Sharma, partenaire, Antler Inde

La société mondiale de capital-risque Antler a levé plus de 300 millions de dollars à ce jour. La société cherche à s’appuyer sur le succès de son modèle de fonds d’amorçage régional, actuellement dans 15 pays, et avec 350 investissements dans des startups technologiques, a désormais l’intention de fournir un soutien continu en investissant jusqu’à la série C. Plus tôt cette année, Antler a annoncé un lancement à part entière en Inde, avec l’objectif de déployer 100 millions de dollars en Inde au cours des trois prochaines années. Rajiv Srivatsa et Nitin Sharma, partenaires d’Antler India, ont cofondé le Antler India Fund, qui lèvera et investira dans des startups indiennes en démarrage. Nitin Sharma a récemment parlé à Banasree Purkayastha des projets d’Antler en Inde. Extraits :

Qu’est-ce que le programme des fondateurs d’Antler India ? Combien de startups l’ont demandé et comment ça marche ?

Antler India a commencé son voyage avec des programmes uniques basés sur des cohortes, qui ont reçu un accueil formidable, avec des candidatures entrantes de près de 5 000 startups représentant 8 000 fondateurs au cours des huit derniers mois. Le format permet aux fondateurs dans leur parcours « 0 à 1 », en mettant l’accent sur l’apprentissage par cohorte, un soutien sur mesure au cours de la première année du parcours du fondateur, le tout parallèlement à un investissement de pré-amorçage. Nous avons investi dans 13 startups (moins de 0,3% des près de 5000 startups qui ont postulé). Grâce à cet entonnoir, qui est parmi les plus grands et les plus sélectifs du pays, nous nous sentons chanceux d’avoir un premier aperçu des nouvelles idées et startups que la prochaine génération de fondateurs indiens aspire à construire.

Nous pensons que l’impact le plus élevé pour les fondateurs au stade le plus précoce est une combinaison de communauté, de réseau et d’apprentissage partagé.

Quels sont les secteurs qui intéressent Antler en Inde ? Êtes-vous sur le point de finaliser des accords ?

Bien qu’Antler India soit agnostique par secteur, nous sommes assez passionnés par plusieurs nouveaux thèmes qui recoupent souvent les secteurs ou les espaces conventionnels. Il s’agit notamment de la décentralisation, du Web3 et du métaverse, des nouvelles marques, du changement climatique ou du bien-être. Compte tenu de la présence d’Antler dans 15 pays, nous sommes particulièrement bien adaptés aux entreprises « construisant depuis l’Inde, pour le monde ».

Nous avons récemment annoncé notre première série d’investissements dans Bookee, Codedamn, Flow Club, Humit et PeakPerformer. Nous annoncerons également nos huit prochaines startups en portefeuille, dans les prochains mois.

Quelle serait la taille moyenne de l’investissement que vous envisagez dans les nouvelles sociétés émettrices ?

Nous sommes les premiers bailleurs institutionnels d’une startup. Nous effectuons actuellement des investissements de pré-amorçage de l’ordre de 200 000 $ pour les fondateurs au stade le plus précoce, même au stade du concept ou de l’idée. De plus, nous sommes un fonds institutionnel mondial rare dédié à cette étape en Inde, et nous pouvons accompagner les fondateurs à travers plusieurs étapes au cours des 4 à 5 premières années du parcours avec un capital de réserve important pour les tours futurs. En outre, nous pouvons également co-diriger ou participer à des investissements sélectionnés à des stades ultérieurs, avec des chèques de plus grande taille.

Comment définir une startup gagnante ? Qu’est-ce qui, dans une startup, vous fait vous asseoir et remarquer ?

Pour nos investissements de pré-amorçage, nous évaluons les startups aux premiers stades, généralement lorsque la startup est au stade de l’idée, ou au stade du pré-produit, ou au stade de la pré-traction. Il y a très peu de signaux à ces étapes, ce qui rend également beaucoup plus difficile l’investissement à un stade précoce. Nous nous concentrons principalement sur l’identification des fondateurs aberrants, ceux qui ont l’ambition, la vitesse et la capacité de créer une grande entreprise.

Outre les fondateurs, nous prenons en compte la taille et la croissance du marché particulier, et d’autres facteurs tels que la valeur que leur produit peut capturer dans la chaîne de valeur.

Nous zoomons beaucoup sur leur vision unique ou leur angle de différenciation des produits, et voulons continuer à prendre de plus gros risques même s’ils sont très tôt sur une tendance de marché émergente, ou s’ils essaient de créer un nouveau comportement d’utilisateur qui a le potentiel de devenir important.

