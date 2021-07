Nous nous développons considérablement dans les compartiments de rentes et de retraite : Tarun Chugh, directeur général et PDG, Bajaj Allianz Life Insurance

Sur les affaires de groupe et d’entreprise, les demandes de renouvellement ont été plus nombreuses.

Bajaj Allianz Life Insurance a réglé plus de 1 400 demandes de décès liées à Covid s’élevant à environ Rs 116 crore à la mi-juin, informe le directeur général et PDG Tarun Chugh. Dans une interview avec Mithun Dasgupta, Chugh a déclaré que la société avait renforcé sa réserve de mortalité supplémentaire pour les réclamations Covid au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Extraits :

La prime des affaires nouvelles de Bajaj Allianz Life a augmenté de 21,90 % en glissement annuel pour le dernier exercice contre 16,29 % affiché par l’ensemble du secteur privé. Quel type de croissance attendez-vous pour l’entreprise au cours de cet exercice ?

Nous continuerons à rester stables sur notre trajectoire de croissance. Notre produit de rente récemment lancé gagne du terrain et représente désormais une part substantielle de nos ventes globales. Je vois que les produits de durée et de garantie continuent d’être préférés étant donné l’émergence des variantes de Covid. Enfin, comme les marchés affichent des sommets, les personnes qui ont des revenus supplémentaires investissent également dans les ULIP. Compte tenu de ces tendances, je crois que l’entreprise individuelle restera forte. Sur les affaires de groupe et d’entreprise, les demandes de renouvellement ont été plus nombreuses.

La part de marché de l’entreprise s’élevait à 2,27 % à la fin de l’exercice précédent, contre 2 % l’année précédente. Quelles sont vos stratégies pour avoir une plus grosse part du marché ?

L’Inde reste sous-assurée et la population non assurée est élevée. Je vois cela comme une opportunité de développer et d’offrir plus de produits à valeur ajoutée aux clients. Nous analysons soigneusement les besoins des clients, les segments de clientèle et leur proposons des solutions.

La plupart de notre clientèle a moins de 45 ans, et il est facile de souscrire tout cela. Maintenant, nous nous développons dans les tranches de rente et de retraite, où l’âge d’entrée est de 45 ans et plus.

La distribution de l’entreprise a traditionnellement été dominée par les agences. Il s’est associé à des banques, des petites banques de financement et des banques de paiement pour développer également le canal de bancassurance. À l’heure actuelle, quel pourcentage de la prime provient du canal des agences ?

Il y a deux ans, l’entreprise avait à peine un canal de bancassurance, il est en train de monter. L’entreprise continuera à étendre son modèle de distribution et nous le faisons en variabilisant notre modèle d’agence et en nous associant à davantage de banques. Cela nous a permis d’avoir un mix de canaux assez équilibré entre les agences, la bancassurance et les ventes directes. Au cours du premier trimestre de l’EX22, le canal des agences a progressé plus rapidement que le canal de la bancassurance, qui représente désormais environ 30 % de l’activité pour nous.

Le taux de persistance de la société au 13e mois s’élevait à 79,2% pour l’exercice 20, tandis que pour 9MFY21, il s’élevait à 77,8%. Voyez-vous la deuxième vague de Covid impacter le taux de persistance ?

Notre persistance à la fin de l’exercice précédent était de 80,3 %. Nous veillons à ce que nous nous engageons en permanence avec nos clients et que leurs politiques restent actives. Nous avons introduit plusieurs mesures pour cela, y compris le paiement automatique, qui est un moyen simple de rester sur la bonne voie avec les paiements de primes. Nous sommes encouragés par la réponse positive de nos clients jusqu’à présent; et il faudra attendre un peu pour analyser l’impact de la deuxième vague sur la persistance.

Quel est le montant total des réclamations Covid que l’entreprise a réglées jusqu’à présent ?

Au cours de l’exercice 21, en ce qui concerne les réclamations Covid, la société a réglé plus de 1 300 réclamations s’élevant à plus de Rs 74 crore. À la mi-juin de cette année, nous avons réglé plus de 1 400 demandes de décès s’élevant à environ Rs 116 crore.

Les sinistres liés au Covid ayant considérablement augmenté, cela mettra-t-il une pression sur la rentabilité ?

Notre ratio de solvabilité est parmi les plus élevés de l’industrie et s’élève à 666% par rapport aux 150% tel que stipulé par le régulateur. Nous sommes très bien préparés à gérer les réclamations de nos clients. De plus, nous utilisons des modèles analytiques et surveillons les tendances des sinistres pour nous assurer de créer des réserves adéquates pour le paiement des sinistres, afin de tenir notre promesse envers tous nos clients. Notre société avait créé une réserve de mortalité supplémentaire d’environ Rs 40 crore lors du dernier exercice fiscal pour les réclamations Covid. Au cours du premier trimestre de l’exercice 22, nous avons considérablement renforcé la réserve.

Savez-vous qu’est-ce que c’est ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours des actions BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.