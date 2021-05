Nous nous dirigeons vers des NPA bruts de 2% sur une base durable: V Vaidyanathan, MD & CEO, IDFC First Bank

Nous modélisons nos paramètres de risque à cet effet et pouvons respecter ces directives, après le provisionnement de la deuxième vague de Covid.

IDFC First Bank a l’intention d’utiliser sa base de compte d’épargne en compte courant (CASA) pour entrer dans le segment de premier ordre du marché des prêts immobiliers, a déclaré le directeur général V Vaidyanathan à Shritama Bose. La banque s’attend à ce que 1,5% de sa clientèle bénéficie du nouveau plan de restructuration, a-t-il ajouté. Extraits édités:

Quel a été jusqu’à présent l’impact de la deuxième vague de Covid sur les entreprises?

Il y a une situation semblable à un verrouillage dans une vingtaine de villes du pays. De toute évidence, la mobilité est affectée, de même que de nombreuses entreprises. Le plein impact de cela sur tous les joueurs n’apparaîtra qu’au cours des un ou deux prochains trimestres. À la fin de la première vague, l’économie a décollé comme une fusée, une véritable courbe en V. Avril et mai sont touchés, mais j’espère qu’après deux ou trois mois, les choses reviendront.

Dans le premier cadre de restructuration annoncé l’année dernière, quelle a été la réponse? Maintenant qu’il existe un nouveau programme, vous attendez-vous à ce que davantage d’emprunteurs en fassent la demande?

À cette époque, nous avons restructuré 0,9% de notre livre en valeur. Encore une fois, il est difficile de deviner combien de personnes demanderaient le nouveau régime. Cela dépend de l’effet de la deuxième vague. Cette onde donne des signaux mitigés. D’une part, cela semble difficile à gérer. D’un autre côté, ce n’est pas un verrouillage national. Des secteurs tels que la fabrication et les exportations sont toujours en mouvement. Les signaux étant mitigés, l’impact ne se manifestera que dans un quart à partir de maintenant. Nous pensons qu’environ 1,5% de la clientèle pourrait en profiter, mais ce n’est qu’une supposition.

Le taux d’épargne descend désormais à 5%. Les tarifs seront-ils soutenables à ce niveau?

Nous sommes notés CRISIL F AAA pour notre programme FD (dépôt fixe), qui parle de notre sécurité. Les clients veulent la sécurité, et nos taux d’épargne sont toujours très compétitifs. De plus, nous avons une excellente marque, une sensation institutionnelle et un service à la clientèle, nous pensons donc que nos dépôts continueront de croître. Maintenant, notre objectif est d’utiliser le CASA à faible coût pour commencer à prêter dans le segment des prêts immobiliers de premier ordre. Réduire le coût des fonds et se concentrer sur le crédit immobilier est un moment très important pour l’histoire de notre banque. Maintenant que nous avons jeté les bases pendant deux ans en construisant une base CASA solide, il est maintenant temps d’augmenter le portefeuille de prêts. Auparavant, notre croissance provenait du financement des PME et de la consommation. Maintenant, notre croissance progressive provient des prêts immobiliers. L’année dernière, nos prêts immobiliers ont augmenté de 37% et la qualité des actifs est excellente.

L’ensemble du marché semble s’éloigner des prêts non garantis au profit des produits garantis. Les banques vont-elles cesser complètement de faire des non-garanties, du moins pour le moment?

Dans le domaine des prêts immobiliers en particulier, vous faites un long voyage avec le client. Cela vous donne la tranquillité d’esprit car la qualité de vos actifs sera forte. Il y a maintenant une plus grande inclinaison dans l’industrie pour aller vers un financement garanti et nous voulons également participer à ce processus. D’autres segments vont également croître, mais nous surveillerons l’environnement économique pour cela.

Venir à la qualité des actifs. Vous avez vu les rebonds de chèques chuter et les collections s’améliorer au quatrième trimestre de l’exercice21. Une partie de ce processus s’est-elle inversée au cours du trimestre en cours?

Au quatrième trimestre, nous avons vu des collections dépasser 100% de nos niveaux d’avant Covid de janvier à février 2020. Cela nous donne la certitude que lorsque notre économie reviendra après le passage de la deuxième vague, les collections reviendront aux niveaux d’avant Covid. Nous examinons ces derniers et nous concentrons sur des modèles à long terme.

Comment avez-vous changé vos modèles de risque à la suite de Covid?

Nous avons resserré les critères de prêt aux industries touchées par Covid comme les voyages et le tourisme, les restaurants, etc. . En conséquence, les réservations supplémentaires après Covid sont déjà des facteurs pour les entreprises touchées par la pandémie. De plus, nous passons aux prêts immobiliers de premier ordre. Ces deux facteurs devraient contribuer à améliorer la qualité des actifs à partir de maintenant. Quel que soit l’impact temporaire de la deuxième vague, directionnellement la qualité de nos actifs devrait s’améliorer.

Quelles sont les indications sur la qualité du crédit?

Avant Covid, nous avions des NPA bruts d’environ 2,6%, des NPA nets de 1,2% et des provisions de 2,6%. Au regard de nos normes et tendances de souscription actuelles, nous sentons que nous nous dirigeons vers une valeur brute de 2%, un NPA net de 1% et des provisions de 2% sur une base durable. Nous modélisons nos paramètres de risque à cet effet et pouvons respecter ces directives, après le provisionnement de la deuxième vague de Covid.

