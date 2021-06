Nous nous levons encore ! / PHOTOS ⋆ 10z viral

Parc Ervin Magic Johnson : Crédit photo, Ricky Richardson

*Los Angeles – Le président Joe Biden a signé un projet de loi désignant le 17 juin un jour férié fédéral, le jeudi 17 2021. Il s’agit du 12e jour férié fédéral et a été immédiatement honoré le vendredi 18 juin 2021, plusieurs jours avant que les célébrations du 19 juin aient lieu dans tout le pays. États Unis.

Juneteenth, également connu sous le nom de Freedom Day, Jubilee Day, Liberation Day et Emancipation Day, est célébré par les Afro-Américains le 19 juin de chaque année depuis la fin des années 1800.

Le 15 juin est une journée de souvenir et de réflexion. Juneteenth est également une journée où les Afro-Américains commémorent non seulement la liberté de tous les Africains asservis, mais célèbrent également la force et la résilience des Noirs dans ce pays. Alors que j’écris ce poème de Maya Angelou « Still I Rise » et le poème de la poète inaugurale Amanda Gorman « The Hill We Climb », me viennent à l’esprit. Je me souviens du chemin parcouru en tant qu’Afro-Américains alors que nous reconnaissons et célébrons Juneteenth comme une fête fédérale, et pour nous rappeler que la lutte n’est pas terminée. Nous avons encore du chemin à parcourir. Nous nous levons encore !

Ce week-end historique, nous célébrons la réouverture de l’État de Californie, le 17 juin en tant que nouvelle fête fédérale, le mois d’appréciation de la musique afro-américaine, la fête des pères et le début de l’été.

Il y avait deux douzaines de célébrations du 15 juin qui étaient prévues dans toute la région du Grand Los Angeles, en personne ainsi que virtuellement.

Superviseur Holly Mitchell’s Juneteenth & Resource Fair

La superviseure du comté de Los Angeles, Holly Mitchell, 2e district, a présenté le premier Juneteenth & Resource Fair, le vendredi 18 juin 2021 au Ervin “Magic” Johnson Park. Cet événement communautaire gratuit a honoré l’histoire de Juneteenth avec une journée d’activités amusantes, de divertissement musical, de food trucks, de vaccinations COVID-19 et de ressources et services vitaux tels que des ateliers sur la radiation des records, la protection des locataires et l’immigration.

La journée pourrait être résumée comme éducative, engageante, divertissante, le tout combiné pour s’ajouter à l’autonomisation.

Superviseur Holly Mitchell Juneteenth & Resource Fair : Crédit photo, Ricky Richardson

Ce fut une journée merveilleuse pour être à Ervin “Magic” Johnson Park en ce week-end historique. DJ K Fresh a fourni les rythmes tout en gérant les uns et les deux. Contra Tiempo a excité la foule avec des cours de danse interactifs : jazz moderne, r&b old school, soul, toboggan électrique, salsa et créez votre propre ligne de train thang-soul.

Contra Tiempo : Crédit photo, Ricky Richardson

L’artiste Shelley Bruce a épaté la foule avec des installations artistiques en direct intitulées « Always Free ». La poète Natalie Patterson a récité un poème spécial en l’honneur de l’occasion « Hommage à nos ancêtres ». Victory Dancers a ravi le public avec un ensemble énergique de danses traditionnelles africaines, infusées de quelques pas de hip-hop et de danses de louange.

Shelley Bruce : Crédit photo, Ricky Richardson

Natalie Patterson : Crédit photo, Ricky Richardson

La superviseure Holly Mitchell a souhaité la bienvenue à tous à la célébration et a reconnu les élus présents, a remercié son personnel pour avoir contribué au succès de l’événement.

Plus de 300 personnes étaient présentes. La superviseure Holly Mitchell a reconnu et remercié toutes les organisations participantes sur place.

Il est encourageant de savoir que ce sera l’une des célébrations annuelles du 15 juin en Californie du Sud. Blue Shield of California et Reyes Coco Cola Bottling étaient les sponsors de l’événement.

Holly Mitchell, superviseure du comté de Los Angeles : Crédit photo, Ricky Richardson

La superviseure du comté de Los Angeles, Holly Mitchell et les élus : Crédit photo, Ricky Richardson

Participants et commanditaires : Crédit photo, Ricky Richardson

Cérémonie de réouverture du conseiller municipal de Los Angeles Mark Ridley-Thomas Leimert Park

Les projecteurs ont braqué les projecteurs sur l’historique Leimert Park Village en ce week-end historique de l’histoire américaine. Le conseiller municipal Mark Ridley-Thomas, district 10, a organisé une grande cérémonie de réouverture du parc Leimert. La cérémonie a servi à réintroduire l’utilisation de la zone et est également symbolique de la restauration de l’héritage de Leimert Park Village.

Le programme a commencé avec les percussions traditionnelles d’Afrique de l’Ouest fournies par SHINE Mawusi, dirigée par Rene Fisher, « Mama Nene ». DJ QwestCoast a servi de maître de cérémonie. JJ Kabasa a présenté la libation d’ouverture.

SHINE Mawusi : Crédit photo, Ricky Richardson

Plusieurs intervenants du parc Leimert ont pris la parole en faveur de l’occasion. Banch Abegaze, restaurant éthiopien Azla ; la reine Aminah, présidente de la Leimert Park Merchants Association ; René Fisher, SHINE Mawusi; Isaac Bryan, Assemblée de l’État de Californie-54e district ; Anthony-Paul (AP) Diaz, bureau exécutif et chef de cabinet, pour le département des loisirs et des parcs et directeur général adjoint.

Le conseiller municipal Mark Ridley-Thomas a parlé de « apporter les ressources nécessaires pour élever le village et célébrer sa riche histoire et sa résilience ». Le conseiller municipal Mark Ridley-Thomas a déclaré qu’« il s’est engagé à travailler avec les parties prenantes locales non seulement pour célébrer le riche héritage culturel et social de Leimert Park Village, mais aussi pour créer un avenir pour le village qui soit sûr, propre et accueillant pour tous les membres du communauté à apprécier.

Membre du conseil Mark Ridley-Thomas : Crédit photo, Ricky Richardson

Cérémonie de réouverture du parc Mark Ridley-Thomas Leimert, membre du conseil : crédit photo, Ricky Richardson

L’inauguration officielle a été suivie par le conseiller municipal Mark Ridley-Thomas qui a dirigé la communauté lors d’une visite du parc Leimert. Cela a servi de transition parfaite à la commémoration du Leimert Park Rising Juneteenth.

Leimert Park Rising : trajectoire ascendante

Leimert Park Rising, le 17 juin 2021 : photo de courtoisie

Chaque année depuis le 19 juin 1865, la communauté noire se rassemble dans l’esprit de la Liberté. Une liberté qui prévaut toujours malgré les menaces systémiques à l’existence. Il y a 40 ans, le visionnaire et leader communautaire Robert Leonard a lancé la tradition du Juneteenth à Leimert Park Village. Moza Mjasiri Cooper, Black Arts Los Angeles a pris le relais et a poursuivi la tradition pendant 11 ans, Juneteenth Heritage Festival.

En 2018, quelques créatifs dédiés se sont réunis pour organiser la toute première commémoration du Leimert Park Rising Juneteenth. Fidèle à l’essence du parc Leimert, cet événement a célébré la liberté des Noirs en honorant les ancêtres et notre communauté à travers l’art, la musique, la nourriture et l’éducation.

Des milliers de personnes de tous âges et de toutes origines ethniques se sont présentées pour la commémoration annuelle du Leimert Park Rising Juneteenth, les samedi 19 et dimanche 20 juin 2021. L’événement a eu lieu les deux jours de 11h00 à 21h00. Cette année, la célébration a doublé de taille, englobant Crenshaw et 43rd Street, autour de Leimert Park Boulevard, 43rd Street et à travers Degnan Boulevard.

2021 Leimert Park Rising Juneteenth Commemoration s’est déjà imposé comme la plus grande célébration Juneteenth dans la région de Los Angeles, sinon, la plus grande du genre dans l’État de Californie. Attention à l’Amérique !

La foule diversifiée et multiculturelle s’est sentie unie par l’énergie de l’amour et de la joie résonant dans tout Leimert Park Village, alors qu’elle se promenait dans le village pour chanter et danser joyeusement dans les rues.

Une pléthore de vendeurs étaient répartis dans le parc Leimert, vendant des objets d’art et d’artisanat uniques, des souvenirs de Juneteenth, des vêtements, des bijoux. Un assortiment de food trucks et de vendeurs de nourriture a servi une cuisine savoureuse. Les DJ et les artistes ont présenté une bande-son éclectique de rythmes originaux ou de reprises qui ont permis à la foule de bouger les pieds en rythme.

J’ai eu la chance d’assister à la représentation de la royauté le premier jour des festivités. La légende du jazz et du blues de renommée internationale, Barbara Morrison, s’est superbement produite sur scène, à quelques pas de l’entrée du Barbara Morrison Performing Arts Center.

Barbara Morrison : Crédit photo, Ricky Richardson

Le chanteur/compositeur/producteur Alex Isley vient d’une famille de musiciens estimée.

Ernie Isley est son père, du célèbre groupe Soulful R&B The Isley Brothers. Elle a honoré la scène pour faire vibrer la foule avec des airs originaux.

Alex Isley : Crédit photo, Ricky Richardson

Le musicien Six-Sev, également connu sous le nom de «maire officieux-officiel de Leimert», représente une marée montante d’artistes et de créatifs talentueux dans le district de Crenshaw à Los Angeles. De nombreux artistes se sont produits sur scène tout au long du week-end.

Six-Sev : Crédit photo, Ricky Richardson

J’ai terminé ma participation en écoutant plusieurs membres de la royauté de personnalités/activistes de la radio afro-américaine. Tavis Smiley, animateur de télévision chevronné, a parlé à la foule du lancement de KBLA Talk 1580. La première station de radio de discussion appartenant à des Noirs à Los Angeles a pris son envol le 19 juin 2021. Oui, mesdames et messieurs, nos voix s’élèveront avec les ondes populaires. personnalités, Dominique DiPrima, et Don Amiche pour n’en citer que quelques-uns.

Don Amiche, Tavis Smiley et Dominique DiPrima, personnel de la radio KBLA : Crédit photo, Ricky Richardson

La commémoration du Leimert Park Rising Juneteenth s’est poursuivie le dimanche 20 2021 avec une journée complète d’activités et une programmation musicale exceptionnelle.

###