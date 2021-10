« Nous nous préparons » – Le chef du club donne de l’espoir à Tottenham pour la signature de janvier

La Fiorentina n’a pas été en mesure d’exclure publiquement un transfert en janvier pour Tottenham Hotspur et l’attaquant de Manchester City, Dusan Vlahovic.

Vlahovic est l’un des attaquants les plus demandés au monde. Il est devenu trop grand pour son club actuel, pour qui il a marqué 21 buts la saison dernière et en compte déjà sept cette saison. Avec un contrat expirant en 2023, il semble susceptible d’être en mouvement pour la nouvelle année.

La Fiorentina, qui a connu un début de saison en Serie A mitigé avec cinq victoires et cinq défaites, sait que perdre Vlahovic serait préjudiciable. Cependant, ils acceptent également le fait qu’il est irréaliste pour eux d’imaginer le garder à long terme.

De plus grandes choses attendent Vlahovic, que ce soit dans une équipe de Serie A plus forte ou ailleurs en Europe. La Premier League pourrait être une destination probable.

Vlahovic a été identifié par Man City cet été comme une cible alternative à Harry Kane. Par coïncidence, Tottenham l’a également envisagé – malgré les démentis de Fabio Paratici – en cas de départ de leur leader.

Liverpool serait également un prétendant potentiel pour l’international serbe. En Italie, cependant, La Juventus serait la favorite.

On sent depuis longtemps que Vlahovic ne signera pas de nouveau contrat à Florence. Par conséquent, ses employeurs actuels doivent déterminer ce qui est le plus précieux pour eux : les frais de transfert qu’ils pourraient recevoir plus tôt ou les objectifs qu’il peut contribuer pendant qu’il est encore au club.

Il semble qu’ils soient confrontés à la réalité de la situation alors que l’intérêt pour leur homme vedette augmente. S’exprimant avant leur match contre la Lazio mercredi, le réalisateur Joe Barone n’a pas pu nier que Vlahovic pourrait être en mouvement en janvier.

Barone a déclaré à DAZN (via Football Italia) : « Il est difficile d’entrer dans les détails. Nous avons un match ce soir et une saison entière à venir.

« Il reste beaucoup de matchs avant janvier. Nous sommes très attentifs sur le marché et pour toutes les positions, pas seulement l’attaque.

« Vlahovic fait partie de l’équipe. Il a pris une décision et nous préparons l’avenir, pas seulement en termes de célibataires, mais aussi en termes de groupe.

Il est temps de tirer profit de Vlahovic ?

Plus la Fiorentina gardera Vlahovic sans qu’il signe un nouvel accord, plus sa valeur marchande baissera. Ils peuvent donc envisager de prendre des mesures en Janvier.

Il reste à voir si l’un de ses prétendants en Premier League pourrait faire un pas lorsque le marché d’hiver s’ouvrira.

City, bien sûr, n’a pas réussi à signer un remplaçant pour Sergio Aguero cet été. Pep Guardiola les a depuis alignés avec une formation qui utilise un faux neuf.

Trouver un avant-centre approprié du calibre de Vlahovic pourrait les amener au niveau supérieur.

Pour les Spurs, tout dépendra de l’avenir de Kane. Il a déclaré cet été qu’il s’engageait dans le club, mais n’a pas précisé pour combien de temps. S’il part, ils auront besoin d’un remplaçant de haute qualité.

Liverpool, pour sa part, aime fonctionner avec de faibles dépenses nettes. Par conséquent, ils devront peut-être pousser le bateau par rapport à leur stratégie habituelle s’ils veulent signer Vlahovic.

