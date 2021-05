21/05/2021 à 12:04 CEST

Luis de la Fuente, entraîneur espagnol des moins de 21 ans, a fait remarquer, après avoir annoncé la liste des 23 joueurs pour la deuxième phase du championnat d’Europe dans laquelle ils défendent le titre, que l’équipe se sent capable de «se battre pour le maximum»; et a souligné la bonne ambiance habituelle dans le vestiaire comme la clé pour obtenir le titre.

L’entraîneur était confiant avec l’équipe nationale: “Nous nous sentons capables de lutter pour le maximum. C’est ce que je veux transmettre. Je suis convaincu que nous avons un bon niveau de football et j’insiste sur le fait que nous sommes prêts à concourir pour le maximum& rdquor;, a déclaré lors de la conférence de presse. «Le mot clé est illusion. Les joueurs arrivent avec beaucoup d’enthousiasme. Équipe, groupe, famille & mldr; C’est ce que je veux que vous compreniez et je suis très calme pour tous ceux qui sont ici, a-t-il ajouté.

Le retour de Bryan Gil

Un appel qui a la grande nouveauté du retour de Bryan Gil, après avoir été convoqué à l’absolu lors du précédent arrêt des sélections. «C’est une joie qu’il soit de nouveau avec nous. Il est toujours important que les joueurs reviennent qui ont un niveau très important et qui améliorent le niveau que nous avons déjà“, a-t-il expliqué.” Nous avons été très heureux de voir comment il a grandi en participant avec l’absolu et maintenant nous devons en profiter. Il vient sûrement avec beaucoup d’enthousiasme car il se sent comme un participant à ce groupe », a admis Luis de la Fuente.

Une équipe “ renouvelée ”: six nouvelles fonctionnalités par rapport au dernier appel

De plus, six nouveaux visages apparaissent dans la liste par rapport au premier donné pour la première phase, bien que Yeremy Pino a déjà participé après la blessure de Mateu Morey à la dernière minute. Lui et son coéquipier à Villarreal, Fer Niño, rejoindront «le plus vite possible». après la dispute de la finale de la Ligue Europa mercredi prochain, alors que ses coéquipiers se concentreront le mardi 25 mai.

«Vous devez prendre des décisions à des moments précis. Il est très complexe de faire une liste. Fondamentalement pour le moment, les sensations, l’état des joueurs et par une vision subjective cela me fait prendre les décisions que je dois prendre. Fondamentalement, ce sont les moments », a-t-il confirmé. Je reconnais et apprécie que les joueurs qui ne sont pas venus et étaient dans le précédent étaient parfaitement entraînés. C’est leur moment et nous sommes convaincus que nous avons une grande équipe & rdquor;

Concernant les absences, il a valorisé celle de Dani Gómez, qui a marqué le doublé contre la République tchèque (2-0) en phase de groupes qui a donné à l’Espagne le billet pour les quarts de finale du Championnat d’Europe U21. “Dani Gómez nous manquera toujours. Ce sont des circonstances difficiles à expliquer. Des moments et des sensations qui vous poussent à prendre une décision, mais je suis sûr que le reste des coéquipiers se produira à un très haut niveau », a-t-il déclaré.Ils ne doivent faire oublier personne, il suffit d’être à la hauteur de ce qui leur est demandé et ils montreront qu’ils sont de grands footballeurs& rdquor;, condamné.