« Nous nous sommes arrêtés au bout de 10 minutes »

Kevin De Bruyne a révélé que Manchester City s’était entraîné pendant seulement 10 minutes avant d’affronter Manchester United, car le manager Pep Guardiola n’avait aucune idée de la façon dont ses adversaires joueraient.

City est entré dans le derby de Manchester en tant que favori en raison de la forme indifférente de United. Mais il y avait toujours une chance que Cristiano Ronaldo l’allume et sécurise les points des Diables rouges. En fin de compte, City a contrôlé le match et a remporté un triomphe 2-0.

Le but contre son camp d’Eric Bailly à la septième minute a ouvert le bal avant que Bernardo Silva n’en ajoute une seconde juste avant la mi-temps. Il n’y a pas eu d’autres buts mais la facilité avec laquelle City a parcouru le match a confirmé Les problèmes de United.

Le manager Ole Gunnar Solskjaer est maintenant sous une pression immense, avec des rumeurs selon lesquelles Brendan Rodgers attend dans les coulisses. Son homologue de City Guardiola n’a pas de tels problèmes, son équipe étant deuxième au classement et à seulement trois points de Chelsea.

Et il semble qu’il soit aussi confus que tout le monde quant à la façon dont Solskjaer mettrait en place son équipe à Old Trafford. United semble être une équipe pleine de talent mais sans direction.

Suivez nos réseaux sociaux – nous sommes sur Facebook, Twitter et Instagram

Et De Bruyne a confirmé que le chef de la Ville avait décidé de mettre fin à la formation plutôt que de travailler sur des détails.

« La veille d’un match, nous nous entraînons généralement tactiquement, en fonction de la façon dont l’adversaire joue », a-t-il déclaré à The MidMid Podcast. « Avant United, Pep a déclaré: » Nous ne savons pas comment ils vont jouer. Nous verrons’. Et nous avons arrêté l’entraînement après environ 10 minutes.

«Souvent, Pep sait comment l’adversaire va jouer. Cette fois, il ne savait pas, alors il ne savait pas quoi faire.

« Nous avons fait ce que nous faisons toujours, mais il ne savait pas à l’avance s’ils joueraient avec cinq à l’arrière, avec quatre, un diamant au milieu [or] avec trois à l’avance.

Un coéquipier de De Bruyne réfléchit à la sortie de City

De Bruyne est toujours l’un des premiers noms sur la feuille d’équipe de Guardiola. Mais, avec un tel éventail de talents à sa disposition, il est inévitable que certains joueurs deviennent frustrés.

Mercredi, Foot Mercato a publié un rapport selon lequel l’ailier Riyad Mahrez est impatient de voir plus d’action. On dit qu’il envisage son avenir à Manchester et qu’il pourrait envisager de passer à autre chose cet hiver.

L’homme large talentueux estime qu’il a la capacité de devenir un joueur à part entière ailleurs, tout comme il l’était à Leicester City.

Le talent de l’Algérien signifie que deux géants européens évaluent une offre, le Real Madrid et le Paris Saint-Germain étant liés.

LIRE LA SUITE: Man City frappe en premier avec une approche ferme pour une star qui serait parfaitement ajustée