« Nous nous sommes complètement écrasés » – Arteta déplore l’erreur de jugement qui a coûté à Arsenal

Mikel Arteta a blâmé le manque de patience pour la façon dont Arsenal s’est « complètement écrasé » lors de sa défaite 4-0 contre Liverpool.

Bien qu’il n’était mené que 1-0 à la mi-temps, Arsenal s’est retrouvé à la réception d’un gros score à Anfield. Subissant leur première défaite depuis août, les Gunners ont été rappelés qu’ils sont toujours en chantier.

Arsenal est donc cinquième du classement, à cinq points de l’équipe qui les a battus samedi. Il y avait un grand écart sur le terrain, cependant.

Arteta pense que son équipe était suffisamment compétitive avant de s’effondrer après la pause en raison de son manque de patience.

Il a déclaré à Sky Sports : « Je pense que la première mi-temps a été très compétitive. Nous avons tous les deux eu des moments et nous avons bien concouru.

« A 1-0, nous allons à la mi-temps, c’est le moment où nous devons être patients mais nous étions complètement à l’opposé. Nous nous sommes complètement écrasés.

« C’est pourquoi nous perdons le match – le reste est une conséquence de la frustration d’avoir à courir après le match.

« Nous savons qu’ils vous puniront. Ils peuvent appuyer, ils sont parmi les meilleurs. Les erreurs font partie du football.

« Ils ont été la meilleure équipe d’Europe parce qu’ils peuvent dominer dans tous les aspects. Ils étaient meilleurs que nous aujourd’hui.

Arteta quitte le choc avec Klopp

L’un des principaux incidents de la première mi-temps a été un affrontement houleux sur la ligne de touche entre Arteta et son homologue de Liverpool Jurgen Klopp. Les deux managers ont reçu des cartons jaunes par la suite.

Klopp a minimisé l’incident après et Arteta a aussi.

L’Espagnol a déclaré : « Il défendait son équipe, je défendais mon équipe, c’est tout. Ce n’est pas grave.

« Oui je l’ai fait [speak to Klopp after the match] et je l’ai félicité. Ces moments sont laissés sur le terrain.

Arteta continue d’apprendre des leçons de gestion alors qu’il supervise la repousse de son club. Il sait qu’il y a des choses à retenir de leur performance à Anfield.

Il a déclaré: «C’était un test énorme. Nous avons montré pendant 45 minutes que nous pouvions rivaliser avec eux. Nous nous sommes écrasés pendant 15-20 minutes, nous avons jeté le jeu. Et c’est l’apprentissage d’aujourd’hui.

« Nous prenons les choses que nous avons à apprendre d’aujourd’hui et allons de l’avant. Nous devons continuer et il s’agit de la façon dont nous réagissons maintenant en tant qu’équipe. »

